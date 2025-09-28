“Я теж померла разом із ним”: дружина про Дениса, який став легендою ППО

У будинку серед ірпінського лісу — дві зубні щітки. На підвіконні — портрет Дениса й уламок, який передали побратими. На другому поверсі Яна зібрала стелаж з орденами та грамотами. Історію загиблого воїна розповіло видання hromadske.

Було відчуття, що я теж померла. Коли дуже любиш, віддаєш частину себе. І коли Дениса не стало, та частина пішла разом із ним, — розповідає жінка.

Вони познайомилися в Tinder. Яна свайпнула на фото з хаскі. У Дениса їх було четверо.

Потім з’явився і п’ятий — доберман Арні.

— Для нього собаки стали реабілітацією. Він пройшов АТО, лишився без дому в Луганську. У дворі — сміх, тренування, змагання. Друге-третє місце? Для Дениса це провал, — усміхається вона крізь сльози.

Денис служив у ППО

Денис Сакун служив у ППО, інженерував і навчав. За словами Яни, саме під час його бойових чергувань і завдяки налагодженій ним техніці військові вперше у світі збили російську Х-47М Кинджал.

Пізніше він поїхав на південь — і після його втручання, каже Яна, цією технікою збили три Су-34.

Він був із тих, хто може скріпкою полагодити будь-який злам. Якщо деталі затримувались, знаходив підручне рішення, щоб система не зупинялась.

19 грудня 2024 року вони востаннє говорили телефоном. Уночі — масований обстріл.

— Я перевірила собак і заснула. Думала: мій Денис незнищенний. Вранці подзвонив побратим чоловіка і сказав, що його вже немає — згадує жінка.

Вибір, зроблений 25 лютого

Денис — уродженець Луганська. 2014-го покинув окупацію майже без речей. Звільнився зі служби через здоров’я, працював у ІТ, відкрив бізнес і клявся, що в армію більше — ніколи.

24 лютого 2022-го відвіз сім’ю у безпечніше місце. А 25-го — пішов до військкомату. Повернувся до ППО, спершу працював на С-300.

У січні 2023-го — навчання в США на Patriot, де вивчав програму й за кілька тижнів просився назад — воювати.

Згодом став командиром інженерів, а потім — головним інженером ЗРК Patriot.

Мені здається, посаду придумали під нього — він виріс із будь-яких рамок, — говорить Яна.

Ірпінський будинок пережив обстріли. Денис замінив вікна, прибрав подвір’я, посадив дерева і — 65 туй.

Він просив, щоб я поливала квіти. Я дивлюся на туї, туї — на мене. І якось справилась, — сміється Яна.

Рожеві кущі поодиноко розкидані подвір’ям — подарунки на її дні народження.

Читати на тему Троянди для неї: як військовий створює сад памʼяті про дружину Олексій зізнається, що другої Наталії вже не буде.

Кожен саджанець, і він сам доглядав. Тепер доглядаю я. Це моя терапія.

Пси переживали втрату по-своєму. У день похорону в одного з хаскі стався напад, інші гризлися, хоча раніше ніколи.

Тепер вони зафіксувалися на мені. Арні не відходить. Чують його запах у машині — і шукають хазяїна, — каже Яна.

Найбільше Яні болить, що них з Денисом не було дітей

Вона шкодує, що вони з Денисом не встигли стати батьками.

Якби він здав матеріал у банк, я б народила нашу дитину. Нащадки таких людей мають бути, — зізнається дружина.

Після загибелі чоловіка Яна вийшла на роботу вже через два тижні:

Відповідальність за собак. І бажання не зламатися

На правій руці вона зробила татуювання з портретом Дениса та їхнього добермана Арні, на лівій — таке саме, як у чоловіка.

Жінка створила сад в памʼять про чоловіка

За фахом Яна — дитяча психологиня. Нині навчається працювати з ветеранами й мріє про психологічно-реабілітаційний сад Chief Garden (Чіф — позивний Дениса).

Ідея — створити алею пам’яті, де кожне дерево — на честь конкретного загиблого воїна.

Простір для тиші, рук, землі й розмов, які не завжди можна вимовити вголос.

Я не врятувала свого Дениса, але хочу рятувати душі, які цього потребують. Вони пройшли пекло. Хтось має боротися за них так, як вони боролися за нас, — каже Яна.

Головне фото: hromadske.

