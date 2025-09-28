Історії Розповіді

“Я теж померла разом із ним”: дружина про Дениса, який став легендою ППО

Юлія Хоменко, редакторка сайту 28 Вересня 2025, 19:00 4 хв.
“Я теж померла разом із ним”: дружина про Дениса, який став легендою ППО

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь