Рассказы

Компаньон или реквизит для фото? Как мальтипу и другие породы стали бизнес-продуктом

Анастасия Грубрина, журналист сайта 01 мая 2025, 19:00
мальтипу
Фото Unsplash
Компаньон или реквизит для фото? Как мальтипу и другие породы стали бизнес-продуктом
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