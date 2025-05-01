Компаньон или реквизит для фото? Как мальтипу и другие породы стали бизнес-продуктом

Во время прогулки по центру Киева можно заметить не одну и не пять девушек или даже семей с собаками породы мальтипу. Известность этой породе принесли социальные сети, блогеры, а также “характеристики” такой собаки: миниатюрность, гипоаллергенность, эстетика.

Питомники поняли, что появился шанс хорошо заработать, а потому начали массово продавать таких щенков. Цена за них стартует от $100 (за метиса или просто похожего на мальтипу) и достигает 70 тысяч гривен. Как жизнь собаки превратилась в выгодный бизнес и что нужно знать о питомниках, которые подхватывают тренды общества — рассказали Vector.

Хочу собачку, как в Instagram

Помимо мальтипу стали популярными благодаря соцсетям многие породы. Среди них: померанский шпиц, ши-тцу, мальтез, бишон-фризе, той-пудель, кавалер Кинг Чарльз спаниель.

Эти собаки небольшие, их можно брать с собой в городе, а еще они такие “инстаграммные”. Такая собака будто бы демонстрирует статусность и изысканный вкус. Немалую роль в росте популярности отдельных пород сыграли селебрити, блогеры и маркетинг.

Таким способом собаки, которые должны быть нашими друзьями, утешением, компанией, а также теми, о которых мы должны заботиться, стали искусственной потребностью. Разница между трендом на одежду и живым животным состоит в том, что когда тренд пройдет — собаку не выбросишь или не отдашь на переработку. Хотя люди бывают разные.

Возвращаясь к мальтипу — это искусственно выведенная порода, гибрид от скрещения мальтийской болонки и карликового пуделя. Отсюда и название. Порода относительно новая, поэтому не признана Международной кинологической федерацией как отдельная.

Окрас собак может быть от белого, кремового, до карамельных и черных оттенков. Наибольшую популярность получили коричневые (мокко) мальтипу. Перед выведением породы стояла четкая задача: создать идеального компаньона в городе, с мягким характером и гипоаллергенной шерстью.

Бизнес на мальтипу

В Украине такая порода собак появилась гораздо позже, только в 2010-х. Но наибольшее распространение испытывает именно сейчас. Множество видео в социальных сетях спровоцировало запрос, а соответственно и предложение от питомников.

На одном из самых больших маркетплейсов мы нашли более 1000 объявлений о продаже мальтипу. Цены варьируются от нескольких тысяч гривен до $1500, по недоказуемым категориям о цвете, поколении и степени элитности.

Компаньон или реквизит для фото? Как мальтипу и другие породы стали бизнес-продуктом / 2 Фотографии

Объяснить долгий спрос и предложение просто: такая порода отвечает запросам городской жизни. Собака имеет небольшой размер, не вызывает аллергию, ее можно брать с собой в супермаркет или в заведения, она нравится многим.

Есть и визуальная составляющая влияния. Не раз известные люди демонстрировали собак на публику. Например, Рианна, Блэйк Лайвли, Эллен ДеДженерес и другие.

Маркетинговый прием с гипоаллергенностью работает, но люди не читают на эту тему больше, а потому не знают, что чаще всего аллергию вызывает не шерсть собаки, а перхоть, слюна и моча, которую имеют все особи.

Поэтому несколькими нехитрыми способами собаки превратились в продукт. Но маркетологи не упоминают о высокой вероятности генетических болезней у таких щенков, значительных затратах на уход и груминг.

Главная лазейка для питомников в том, что пока мальтипу не признаны официальной породой — ограничений на разведение нет.

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Мошенничество и проблема переполненных приютов

Те, кто хотят купить мальтипу, часто получают “кота в мешке”. Питомники могут умалчивать о генетических болезнях после скрещивания, продавать собак других пород, или же просто брать деньги и не привозить щенка.

Обман на деньги — не самое плохое. Питомники могут пренебрегать условиями разведения собак — содержать их в тесных клетках, кормить пищей низкого качества, всячески экономить на животных, продуцирующих дорогостоящих щенков.

Самок могут оплодотворять во время каждой течки и не давать возможности восстановиться. Так продолжительность жизни самок падает с 12-15 лет до 5-6. А те щенки, которые родились “с браком”, могут оказываться на помойках. Поэтому позиция зоозащитников однозначна: не поддерживать такой бизнес, а отдать предпочтение животным в приютах.

Руководитель отдела стратегических инициатив Ольга Чевганюк прокомментировала изданию ситуацию. Защитники животных сейчас критикуют любой способ разведения животных, особенно выведение специфических пород, которые часто имеют заболевания.

В общем, разведение собак на продажу — о любви к деньгам, а не к животным. И питомники продолжают усугублять проблему количества бездомных животных в Украине. Их стало в разы больше с начала полномасштабной войны.

Худшее, что мы можем сделать — поддаться трендам и заказать у питомника собаку из Instagram или TikTok, пока в приютах своей лучшей жизни ждут тысячи хвостиков.

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