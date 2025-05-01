Компаньйон чи реквізит для фото? Як мальтипу та інші породи стали бізнес-продуктом

Під час прогулянки центром Києва можна помітити не одну і не п’ять дівчат чи навіть родин з собаками породи мальтипу. Популярність цій породі принесли соціальні мережі, блогери, а також “характеристики” такої собаки: мініатюрність, гіпоалергенність, естетика.

Розплідники зрозуміли, що з’явився шанс добряче заробити, а тому почали масово продавати таких щенят. Ціна за них стартує від $100 (за метиса або просто схожого на мальтипу) і сягає 70 тисяч гривень. Як життя собаки перетворилося на вигідний бізнес і що потрібно знати про розплідники, які підхоплюють тренди суспільства — розповіли Vector.

Хочу собачку, як в Instagram

Крім мальтипу стали популярними завдяки соцмережам багато порід. Серед них: померанський шпіц, ши-цу, мальтез, бішон-фрізе, той-пудель, кавалер Кінг Чарльз спанієль.

Ці собаки невеликі, їх можна брати з собою в місті, а ще — вони такі “інстаграмні”. Така собака нібито демонструє статусність і вишуканий смак. Немалу роль у зростанні популярності окремих порід зіграли селебриті, блогери та маркетинг.

Таким способом собаки, які мали б бути нашими друзями, розрадою, компанією, а також тими, про кого ми маємо опікуватися, стали штучною потребою. Різниця між трендом на одяг і живою твариною полягає в тому, що коли тренд мине — собаку не викинеш чи не віддаси на перероблення. Хоча люди бувають різні.

Повертаючись до мальтипу — це штучно виведена порода, гібрид від схрещення мальтійської болонки та карликового пуделя. Звідси й назва. Порода відносно нова, а тому не визнана Міжнародною кінологічною федерацією як окрема.

Забарвлення собак може бути від білого, кремового, до карамельних і чорних відтінків. Найбільшої популярності зазнали коричневі (мокко) мальтипу. Перед виведенням породи стояла чітка задача: створити ідеального компаньйона у місті, з м’яким характером та гіпоалергенною шерстю.

Бізнес на мальтипу

В Україні така порода собак з’явилася набагато пізніше, лише у 2010-х. Та найбільшого поширення зазнає саме зараз. Величезна кількість відео у соціальних мережах спровокувала запит, а відповідно і пропозицію від розплідників.

На одному з найбільших маркетплейсів ми знайшли понад 1000 оголошень про продаж мальтипу. Ціни варіюються від кількох тисяч гривень до $1500, за недоказовими категоріями про колір, покоління та ступінь елітності.

Компаньйон чи реквізит для фото? Як мальтипу та інші породи стали бізнес-продуктом / 2 Фотографії

Пояснити тривалий попит і пропозицію просто: така порода відповідає запитам міського життя. Собака має невеликий розмір, не викликає алергію, її можна брати з собою у супермаркет чи заклади, вона подобається багатьом.

Є і візуальний складник впливу. Не раз відомі люди демонстрували цих собак на публіку. Наприклад, Ріанна, Блейк Лайвлі, Еллен ДеДженерес та інші.

Маркетинговий прийом з гіпоалергенністю працює, та люди не читають на цю тему більше, а тому не знають, що найчастіше алергію викликає не шерсть собаки, а лупа, слина та сеча, яку мають всі особини.

Тож кількома нехитрими способами собаки перетворилися на продукт. Та маркетологи не згадують про високу ймовірність генетичних хвороб у таких щенят, значні витрати на догляд та грумінг.

Головна лазівка для розплідників у тому, що поки мальтипу не визнані як офіційна порода — обмежень на розведення немає.

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Шахрайство і проблема переповнених притулків

Ті, хто хочуть купити мальтипу, часто отримують “кота у мішку”. Розплідники можуть замовчувати про генетичні хвороби після схрещування, продавати собак інших порід, або ж просто брати гроші і не привозити щеня.

Обман на гроші — не найгірше. Розплідники можуть нехтувати умовами розведення собак — утримувати їх у тісних клітках, годувати їжею низької якості, всіляко економити на тваринах, які продукують дороговартісних щенят.

Самок можуть запліднювати під час кожної тічки і не давати можливості відновитися. Так тривалість життя самок падає з 12-15 років до 5-6. А ті щенята, які народилися “з браком”, можуть опинятися на смітниках. Тому позиція зоозахисників однозначна: не підтримувати такий бізнес, а віддати перевагу тваринам у притулках.

Керівниця відділу стратегічних ініціатив UAnimals Ольга Чевганюк прокоментувала виданню ситуацію. Захисники тварин нині критикують будь-який спосіб розведення тварин, а надто виведення специфічних порід, які часто мають захворювання.

Загалом розведення собак на продаж — про любов до грошей, а не до тварин. І розплідники продовжують поглиблювати проблему кількості безпритульних тварин в Україні. Їх стало в рази більше з початку повномасштабної війни.

Тож найгірше, що ми можемо зробити — піддатися трендам і замовити у розплідника собаку з Instagram чи TikTok, доки у притулках на своє краще життя чекають тисячі хвостиків.

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