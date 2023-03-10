Украинский Донбасс будет усеян памятными знаками: сестра Рагнара рассказала, как погиб известный воин

Война уносит лучших, талантливых, отважных и целеустремленных людей. За два года до полномасштабного вторжения один из таких воинов, Александр Созанский, сказал: “Воин живет до тех пор, пока его помнят”.

Поэтому задача каждого украинца теперь не только — сильная работа на победу, но и прожить свою жизнь уже совсем иначе. Ибо кому-то из нас придется этот путь пройти за пятерых, за десять человек.

Военный с позывным Рагнар был командиром первого батальона роты огневой поддержки. 17 февраля 2023 года он погиб вблизи Бахмута. Теперь его сестра Ульяна, которую все знали как первую женщину, ставшую дирижером военного оркестра Воздушных Сил Украины, говорит: место брата в строю теперь — ее.

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Жил как воин

Ульяна вспоминает, как ее брат говорил, что цена свободы слишком велика. Соглашается и с тем, что большого человека и грамотного специалиста потеряла целая Украина.

— Александр грамотно думал и действовал, воспитывал свое подразделение, вырос от командира взвода до командира роты в десантно-штурмовой бригаде. Настоящий лидер и главарь, беспокоился о своих ребятах, учил их, в том числе и истории Украины, сплачивал, — рассказывает девушка.

Они разработали логотип роты, патчи, худи, внедрили challenge coin. Это совсем другой уровень построения сознания бойца. Он был направлен на армию стандартов НАТО.

Ульяна говорит, что Александр не только позывной выбрал себе в честь воина Рагнара, но и жил он подобно древним воинам. В то же время вспоминает, что до 2014 года ни у брата, ни у нее не было в планах идти в ряды ВСУ.

Оба ходили в музыкальную школу, но после Майдана решили помогать Родине. В семье военных не было, но после того, как сын в составе Правого сектора направился в Мариуполь, мама уехала с ним и месяц готовила для ребят.

За время полномасштабной войны семья Александра и Ульяны сформировала такой сильный тыл, что военным из его роты было легко и спокойно воевать: были обеспечены всем необходимым.

Сестра также говорит, что Саша еще с 2018 года начал фундаментально готовиться к большой войне: читал книги, изучал конспекты, покупал снаряжение. Он словно мыслил совсем по-другому, не так, как остальные украинцы.

Военнослужащих много, а воинов — нет. Александр жил другими принципами и иным видением. Возможно, благодаря подготовке, их подразделение и стало таким эффективным, — делится Ульяна.

Семья Александра до сих пор не может поверить, что их воина больше нет.

За брата!

Девушка вспоминает эти мгновения и говорит: страшный день. Александр погиб за рулем своего любимого автомобиля, на котором не было брони.

— Прилет, мина, удар пришелся на его сторону — не было никаких шансов, мгновенная смерть. Они были вдвоем с командиром батальона. Брат фактически прикрыл его собой при обстреле, комбат не пострадал.

О трагедии близкие узнали буквально через час. На следующий день тело Александра привезли домой. И хоть и хоронили его в открытом гробу, однако родные и близкие не верят, не принимают смерть парня. Говорят, что иногда им кажется, будто это очередная командировка, из которой он вот-вот вернется.

На следующий день я подписала артиллерийский снаряд к Граду — За брата! — говорит Ульяна.

Девушка делится, что у них дома хранятся все вещи Саши, которые были на нем в тот день. Они планируют открыть маленький музей, в котором будут рассказывать об украинских воинах.

— Саша не хотел воевать, он хотел семью и детей. Но ради победы все это они с невестой отложили.

Ульяна хочет посетить то место, где погиб Александр и установить там памятный знак.

К сожалению, все Донецкая область и многие другие регионы будут усеяны такими знаками.

Девушка добавляет: сейчас нельзя жить так, словно войны — нет. Нельзя не помогать военным, слушать российскую музыку и замалчивать эту тему со своими детьми, потому что из-за этого и происходят такие последствия.

Ибо в этом и есть главное отличие между нами и врагом: мы будем помнить о своих героях, пока россияне будут идти по трупам собственных людей. Историю львовских пограничников о боях за Авдеевку, читай в нашем другом материале.

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