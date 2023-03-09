Россияне не считались с тем, что шли по трупам своих собратьев — львовские пограничники о боях за Авдеевку

Они добровольно пополнили ряды пограничников в первый день полномасштабного вторжения. До этого кто-то работал в шахте, а кто-то принимал важные решения в сессионном зале.

Но это не помешало им взять в руки оружие и защитить родину. Их подразделение успешно выполнило боевые задания на Авдеевском направлении и вернулось без потерь. Однако несколько собратьев получили ранения.

В мирной жизни 25-летний Богдан Вечорик работал на шахте помощником начальника участка. Но 24 февраля взял в руки оружие, чтобы защищать свою землю.

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Сначала был на Волыни, потом в Житомирской области, а затем сдерживал врага на Авдеевском направлении. Там бои не утихали ни на минуту.

Тогда, когда они (россияне — ред.) шли в наступление, они не считались с тем, что шли по трупам своих собратьев. Не смотрели на раненых. Они шли дальше на пролом, чтобы взять наши позиции, — рассказывает военный.

Наши ребята смело обороняли это направление, не допускали прорыва противника и захвата Авдеевки. Сейчас пограничники на восстановлении, но в любое время готовы вернуться на передовую.

За плечами у них — почти год войны, за который их подразделение смогло стать грозной силой и страхом оккупантов. Смотри, что рассказали военные из Запорожского направления о боях и планах после победы.

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