Люди

Россияне не считались с тем, что шли по трупам своих собратьев — львовские пограничники о боях за Авдеевку

Мирослава Прокопюк, Журналист программы Факты ICTV 10 марта 2023, 00:00

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