Росіяни не зважали на те, що йшли по трупах своїх побратимів — львівські прикордонники про бої за Авдіївку

Вони добровільно поповнили лави прикордонників у перший день повномасштабного вторгнення. До цього хтось працював у шахті, а хтось ухвалював важливі рішення у сесійній залі.

Та це не завадило їм взяти до рук зброю та стати на захист батьківщини. Їхній підрозділ успішно виконав бойові завдання на Авдіївському напрямку та повернувся без втрат. Однак кілька побратимів зазнали поранень.

У мирному житті 25-річний Богдан Вечорик працював на шахті помічником начальника дільниці. Та 24 лютого взяв до рук зброю, аби боронити свою землю.

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Спершу був на Волині, потім на Житомирщині, а потім стримував ворога на Авдіївському напрямку. Там бої не вщухали ні на мить.

Тоді, коли вони (росіяни — ред.) йшли в наступ, вони не зважали на те, що йшли по трупах своїх побратимів. Не дивились на поранених. Вони йшли далі на пролом, щоб взяти наші позиції, — розповідає військовий.

Наші хлопці відважно обороняли цей напрямок, не допускали прориву противника та захоплення Авдіївки. Нині прикордонники на відновленні, але в будь-який час готові повернутись на передову.

За плечима в них — майже рік війни, за який їхній підрозділ спромігся стати грізною силою та зажив лихої слави серед окупантів. Дивись, що розповіли військові із Запорізького напрямку про бої та плани після перемоги.

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