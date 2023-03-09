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Росіяни не зважали на те, що йшли по трупах своїх побратимів — львівські прикордонники про бої за Авдіївку

Мирослава Прокопюк, Журналістка програми Факти ICTV 10 Березня 2023, 00:00

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Прикордонники з Львівської області про бої за Авдіївку

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