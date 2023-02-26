Прогнати ворога, викорінити зрадників, а тоді — в Крим на риболовлю! Історія військових із Запорізького напрямку

За плечима в них — майже рік війни, за який їхній підрозділ спромігся стати грізною силою та зажив лихої слави серед окупантів. А попереду — чимало роботи по звільненню рідних домівок, де зараз господарюють варвари.

Утім, бійці, які боронять Запорізький напрямок, впевнені, що прогнати росіян — далеко не все. Важливо — здолати внутрішніх ворогів, що зголосилися прислужувати чужинцям. Тоді вже можна на відпочинок. Приміром, у Крим, щоб порибалити.

Військові про ситуацію на Запорізькому напрямку

Вояк на псевдо Дід — колоритний бородань із козацькою сережкою у вусі та люлькою у руках. Попри вік, а йому вже сьомий десяток, каже, ще має удосталь сили бити ворога.

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Зізнається: за рік повномасштабної війни найбільше тішиться з того, що їхній підрозділ, куди добровольцями долучились люди мирних професій, став грізною бойовою силою.

Один — токар, інший — сталевар, ще один на тракторі працював. Зараз, як гляну на цей батальйон, пробирає гордість, — каже Дід.

Інший боєць на псевдо Богун додає, що серед окупантів вони зажили лихої слави.

— У нас шеврони, бачите? Ми ж махновці. А махновці, самі знаєте, яка це армія була, — наголошує він.

На тутешніх позиціях, звідки до ворога подати рукою, завжди гучно. Окупанти б’ють з усього: від автомата до ракет. Авіація від цих позицій тримається якомога далі.

— Якщо раніше вони поводилися нахабно, підлітали до лінії зіткнення, то зараз випускають свої НУРСи за 5-7 км від нас. Ми їх не можемо дістати, — розповідає боєць.

Про плани після перемоги

Дід певен, що перемога на полі бою — половина справи. Треба викорінити в країні зрадників та колаборантів. Інакше четверо його онуків муситимуть так само ставати до зброї.

У беззаперечній перемозі України, після якої в Діда ціла купа планів, тут ніхто не сумнівається.

Ми хочемо в Криму бичків наловити біля пам’ятника у Севастополі, юшку зваримо. Вперед, тільки вперед, — говорить військовий.

Раніше ми розповідали історії відважних бійців ЗСУ про війну та перемогу України.

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