Україна обов’язково переможе — потрібен час! Історії відважних бійців ЗСУ

Українські бійці героїчно не лише захищають нашу країну, але й під ворожим обстрілом рятують поранених побратимів.

Напередодні російського вторгнення, вони вже стикнулися з масштабним обстрілом українських позицій. Думали, що це росіяни зробили, щоб спровокувати відповідь. Та вже потім пішли колони. А 24 лютого почались найбільш запеклі битви.

Про це розповідає для Форпост.UA військовослужбовець Владислав, який з побратимами утримують українські позиції на Донеччині та роблять все, аби наблизити нашу перемогу.

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Бойовий медик на псевдо Аслан говорить, що його робота вимагає завжди ризику, адже інакше поранений може просто загинути на полі бою.

Бойовий медик має підповзти, на місці надати допомогу, заспокоїти та за можливості витягнути.

Сам Аслан вже врятував понад 30 побратимів. І попри те, що вважає — межі нещадності ворога немає, Україна обов’язково переможе, але потрібен час.

Боєць інтернаціонального легіону Майкл теж вірить у перемогу України. Та він вирішив, що вона настане швидше, якщо він приєднається до ЗСУ.

Просто побачив по телевізору, як невинні люди гинуть через дії росіян, як молодим жінкам та хлопцям, які раніше не служили, не вміли воювати, давали зброю й вони йшли на війну.

Я дуже люблю Україну та українців. І що я найбільше в них люблю — це їхній дух. Те, що вони не ламаються перед ворогом.

Тисячі чоловіків та жінок зараз захищають Україну. На початку повномасштабного вторгнення до військкоматів були довжелезні черги з охочих іти воювати. І багато з тих людей потрапили на фронт. Одним із них був Ігор Золотар. Читай історію військового про бої та повернення з фронту.

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