Украина обязательно победит — нужно время! Истории отважных бойцов ВСУ

Украинские бойцы героически не только защищают нашу страну, но и под вражеским обстрелом спасают раненых собратьев.

Накануне российского вторжения они уже столкнулись с масштабным обстрелом украинских позиций. Думали, что это россияне сделали, чтобы спровоцировать ответ. Но потом уже пошли колонны. А 24 февраля начались самые ожесточенные сражения.

Об этом рассказывает для Форпост.UA военнослужащий Владислав, который с собратьями удерживают украинские позиции в Донецкой области и делают все, чтобы приблизить нашу победу.

Сейчас также смотрят

Боевой медик с позывным Аслан говорит, что его работа требует всегда риска, иначе раненый может просто погибнуть на поле боя.

Боевой медик должен подползти, на месте оказать помощь, успокоить и по возможности вытащить.

Сам Аслан уже спас более 30 собратьев. И, несмотря на то, что считает — предела беспощадности врага нет, Украина обязательно победит, но нужно время.

Боец интернационального легиона Майкл тоже верит в победу Украины. Но он решил, что она придет быстрее, если он присоединится к ВСУ.

Просто увидел по телевизору, как невинные люди погибают из-за действий россиян, как молодым женщинам и ребятам, которые раньше не служили, не умели воевать, давали оружие и они шли на войну.

Я очень люблю Украину и украинцев. И что я больше всего в них люблю — это их дух. То, что они не ламаются перед врагом.

Тысячи мужчин и женщин сейчас защищают Украину. В начале полномасштабного вторжения в военкоматы были длинные очереди из желающих идти воевать. И многие из тех людей попали на фронт. Одним из них был Игорь Золотарь. Читай историю военного о боях и возвращении с фронта.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное.