Прогнать врага, искоренить предателей, а потом — в Крым на рыбалку! История военных из Запорожского направления

За плечами у них — почти год войны, за который их подразделение смогло стать грозной силой и прославилось среди оккупантов. А впереди — немало работы по освобождению родных домов, где сейчас хозяйничают варвары.

Впрочем, бойцы, защищающие Запорожское направление, уверены, что прогнать россиян — далеко не все. Важно — одолеть внутренних врагов, которые согласились прислуживать чужакам. Тогда уже можно на отдых. К примеру, в Крым, чтобы порыбачить.

Военные о ситуации в Запорожском направлении

Воин с позывным Дед — колоритный бородач с казацкой серьгой в ухе и трубкой в руках. Несмотря на возраст, а ему уже седьмой десяток, говорит, у него еще вдоволь силы бить врага.

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Признается: за год полномасштабной войны больше всего радуется тому, что их подразделение, куда добровольцами присоединились люди мирных профессий, стало грозной боевой силой.

Один — токарь, другой — сталевар, еще один на тракторе работал. Сейчас, как посмотрю на этот батальон, гордость пробирает, — говорит Дед.

Другой боец ​​с позывным Богун добавляет, что среди оккупантов они получили злую славу.

— У нас шевроны, видите? Мы же махновцы. А махновцы, сами знаете, какая это армия была, — подчеркивает он.

На здешних позициях, откуда к врагу подать рукой, всегда громко. Оккупанты бьют из всего: от автомата до ракет. Авиация от этих позиций держится как можно дальше.

— Если раньше они вели себя нагло, подлетали к линии столкновения, то сейчас выпускают свои НУРСы в 5-7 км от нас. Мы их не можем достать, — рассказывает боец.

О планах после победы

Дед уверен, что победа на поле боя — половина дела. Надо искоренить в стране предателей и коллаборантов. Иначе четверо его внуков должны будут так же становиться к оружию.

В безоговорочной победе Украины, после которой у Деда целая куча планов, здесь никто не сомневается.

Мы хотим в Крыму бычков наловить у памятника в Севастополе, уху сварим. Вперед, только вперед, — говорит военный.

Ранее мы рассказывали истории отважных бойцов ВСУ о войне и победе Украины.

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