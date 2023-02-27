Замість подорожей світом — звільнення рідної країни: історія воїна, який повернувся з Камбоджі й вступив у ЗСУ

Замість комфортного життя за кордоном на узбережжі Індійського океану — війна та окопи. Військовослужбовець Андрій Отченаш з 24-го лютого не зміг спокійно дивитися на те, як його країну знищують. Тому на другий день війни повернувся до України, аби зі зброєю в руках захищати свою землю.

За кордоном Андрій залишив роботу за контрактом та кохану дівчину. На другий день повномасштабної війни повернувся в Україну.

Оскільки парубок мав військовий досвід, то швидко зміг вступити до лав Нацгвардії та відправився на фронт. Спочатку обороняв Бахмут, а потім бригаду перекинули на інший напрямок.

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Андрій аеророзвідник, тому виявляє ворога за допомогою квадрокоптера та передає координати артилеристам. Перед боєм чи штурмом розвідка відіграє важливу роль.

Наразі аеророзвідники — це пріоритетна ціль. Тому нас неодноразово накривали танковим та мінометним вогнем.

На відміну від 2014 року, нині в українських аеророзвідників потужне технічне забезпечення, завдяки якому ворога знищують на відстані, чим рятують життя піхотинців.

Військовий шлях Андрія розпочався у 2014 році у добровольчому батальйоні. Українські захисники тоді обороняли Піски. На той момент 19-річний оборонець вперше побачив ворога в обличчя.

Після оборони Пісків Андрій пішов в армію та до 2019 року служив у Нацгвардії. Планував подорожувати, але росіяни зламали плани.

Вони на нашій території й тут ми будемо їх нещадно знищувати.

Андрій зустрів свою юність на війні. На передовій зараз військовослужбовець каже, що не хоче, аби його дітям довелось брати до рук зброю.

Хочу, щоб мої діти жили у прекрасній, заможній, неймовірній країні.

Зараз у планах військовослужбовця лише одне — звільнення всієї України до кордонів 1991 року та довгоочікуване повернення до мирного життя.

За плечима в них — майже рік війни, за який їхній підрозділ спромігся стати грізною силою та зажив лихої слави серед окупантів. А попереду — чимало роботи по звільненню рідних домівок, де зараз господарюють варвари. Читай історію військових із Запорізького напрямку.

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