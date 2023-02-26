Розповіді

Було відчуття, що потрапив у фільм: історія акробата, який став на захист країни та не дав ампутації перекреслити мрії

Даніїл Самсонов, Журналіст програми Факти ICTV 26 Лютого 2023, 09:00
Олександр Чайка
Фото: Instagram

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