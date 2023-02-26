Было ощущение, что попал в фильм: история акробата, вставшего на защиту страны и не давшего ампутации перечеркнуть мечты

Он доказывает, что жажда выздоровления и поддержка родных творят чудеса, даже когда врачи на выживание дают 20%.

Александр Чайка — хореограф и акробат, потерявший ногу на фронте и не сломавшийся внутри.

Силы духа ему хватило, чтобы пережить ампутацию, заново научиться ходить и вернуться к привычной жизни, несмотря на все преподавать акробатику, заниматься спортом и строить семью.

Сейчас также смотрят

А когда началось полномасштабное вторжение, вывез свою жену и ее сестру во Львов. А сам не мог просто сидеть без дела.

Я думал, что могу оказаться полезным, поэтому решил пойти.

Александра отправили в 24 механизированную бригаду ВСУ служить в Попасной в Луганской области. Его основные обязанности — эвакуация военной техники и наблюдение за врагом.

Было такое чувство, что ты попал в какой-то фильм.

Шестого апреля Александр вступил на пост наблюдения. Утром враг начал массированный артиллерийский огонь. Один из снарядов попал именно в окоп мужчины.

Он прошел сквозь землю прямо на место, где сидел Александр. Мужчину сразу отбросило в сторону и засыпало балками.

Можно сказать, что тогда простился со своей жизнью. Была мысль: “А неужели это все?”

Затем мужчина услышал, что его спрашивает собрат о самочувствии. Тогда появилось понимание, что он выжил.

Снаряд задел ногу и чудом не разорвался. Откапывали Александра из-под земли около часа. Этого времени было достаточно для образования гангрены. Впоследствии из-за этого медики из Днепра решили ампутировать ногу, чтобы спасти жизнь мужчине.

Александра мучили фантомные боли, выдержать которые уже была не в силах терпеть. А однажды он проснулся и почувствовал облегчение. В этот день ему сделали ампутацию. Мужчина говорит, что не испугался, а только подумал, как ему дальше преподавать.

Но раньше сильного и спортивного мужчину теперь было не узнать. Почти полгода в неподвижном состоянии привели к атрофии мышц. Потому Александру пришлось учиться заново ходить.

Благодаря украинским и американским благотворителям мужчина попал в США, где изготовили специальный протез. Александру ведь ампутировали ногу от пояса.

Несмотря на то, что его передовая уже позади, борьба за полноценную жизнь продолжается. На днях Александр даже вернулся в родной зал, где снова преподает акробатику детям.

Преодолев самый тяжелый этап жизни, он не сожалеет, что пошел на войну, поскольку этот опыт, несмотря на весь травматизм, сделал его сильнее.

Пытается поскорее восстановиться и 20-летний Даниил Литвиненко. Парень из Донбасса. После школы сразу пошел в армию. Но во время выполнения задания в Харьковской области получил тяжелое ранение. Читай историю 20-летнего военного, который ожидает протез и возвращение к собратьям.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!