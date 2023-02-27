Вместо путешествий по миру — освобождение родной страны: история воина, вернувшегося из Камбоджи и вступившего в ВСУ

Вместо комфортной жизни за границей на побережье Индийского океана — война и окопы. Военнослужащий Андрей Отченаш с 24 февраля не смог спокойно смотреть на то, как его страну уничтожают. Поэтому во второй день войны вернулся в Украину, чтобы с оружием в руках защищать свою землю.

За границей Андрей оставил работу по контракту и любимую девушку. Во второй день полномасштабной войны вернулся в Украину.

Поскольку парень имел военный опыт, то быстро смог вступить в ряды Нацгвардии и отправился на фронт. Сначала оборонял Бахмут, а затем бригаду перебросили на другое направление.

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Андрей аэроразведчик поэтому обнаруживает врага с помощью квадрокоптера и передает координаты артиллеристам. Перед боем или штурмом разведка играет немаловажную роль.

Аэроразведчики — это приоритетная цель. Потому нас неоднократно накрывали танковым и минометным огнем.

В отличие от 2014 года, сейчас у украинских аэроразведчиков мощное техническое обеспечение, благодаря которому врага уничтожают на расстоянии, чем спасают жизнь пехотинцев.

Военный путь Андрея начался в 2014 году в добровольческом батальоне. Украинские защитники тогда обороняли Пески. В тот момент 19-летний защитник впервые увидел врага в лицо.

После обороны Песков Андрей ушел в армию и до 2019 года служил в Нацгвардии. Планировал путешествовать, но россияне сломали планы.

Они на нашей территории, и здесь мы будем их беспощадно уничтожать.

Андрей встретил свою молодость на войне. На передовой военнослужащий говорит, что не хочет, чтобы его детям пришлось брать в руки оружие.

Хочу, чтобы мои дети жили в прекрасной, богатой, невероятной стране.

Сейчас в планах военнослужащего только одно — освобождение всей Украины к границам 1991 года и долгожданное возвращение к мирной жизни.

За плечами у них — почти год войны, за который их подразделение смогло стать грозной силой и прославилось среди оккупантов. А впереди — немало работы по освобождению родных домов, где сейчас хозяйничают варвары. Читай историю военных из Запорожского направления.

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