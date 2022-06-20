Порвала связи с родственниками из Бурятии после того, как чуть не погибла. История харьковчанки Аюны Морозовой

Она пролежала под завалами более трех часов. Кончался воздух, а голоса умоляющих о помощи стихли.

Аюна Морозова воспитывала будущих олимпийцев, а когда началась полномасштабная война, записалась в терроборону. Удары ракет, запущенные российской армией по облгосадминистрации в Харькове 1 марта, унесли жизни 24 человек и едва не убили саму Аюну.

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Боялась, что умру от нехватки воздуха

Кадры попадания двух российских ракет Калибр в Харьковскую ОВА ошеломили весь мир. Под завалами 1 марта оказались десятки человек, в том числе и Аюна.

С тех пор она объезжала это место “десятой дорогой” и впервые решилась зайти туда только с нашей съемочной группой. Женщина все еще боится темноты и взрывов.

Ситуация 1 марта внушила мне то, чего не было раньше — страх за жизнь, — делится Аюна.

Ракета упала в десяти метрах от обустроенного волонтерами буфета для терробороновцев. Там уже который день женщина поила защитников чаем и кормила горячей едой.

Она стояла спиной к окну, а позади нее были опущены роллеты. Но Аюна увидела яркую вспышку, а потом сильно закричала.

Пришла в себя женщина, уже лежа на спине и без возможности шевельнуться. Во рту чувствовался сильный привкус бетона и печенья — с тех пор она ненавидит это лакомство.

Это был величайший страх, что я лежала под землей. Но могу погибнуть, потому что меня не услышат, и я умру просто от нехватки воздуха.

Как Аюне удалось выжить

Аюна Морозова — в прошлом тренер по плаванию, а ныне директор спортшколы олимпийского резерва, где до полномасштабной войны воспитывала будущих чемпионов. Но оккупанты уничтожили то, что она любила всем сердцем.

Не сломаться, смотреть сопернику в глаза и побеждать — именно этому учила юных спортсменов Аюна. Эти наставления помогали ей в терробороне.

После первого ракетного удара по центру Харькова женщина слышала еще крики людей. После второго все стихло. Позже спасатели найдут под завалами тела 24 человек.

3,5 часа Аюна пробыла под завалами облгосадминистрации. У нее онемело тело, заканчивался воздух, но она вслух говорила сама с собой, чтобы не сойти с ума.

Женщина до сих пор помнит того, кто первым заговорил с ней с воли — это был волонтер Евгений. Больше его никогда не видела.

Уже тогда, когда мужчина немного разгреб завалы, Аюна услышала голос своего мужа — он уже несколько часов отчаянно искал любимую.

Он на адреналине сдвинул кусок бетона и расплакался. Я говорю, тоже нашел время плакать. А он отвечает: “Бурчит, значит жива!”, — вспоминает женщина.

В тот момент она была босая, пыльная, с раненым лицом и куском стекла под глазом.

Самая большая в мире страна идиотов

После трагедии Аюна обратилась в соцсетях к своим родственникам-бурятам и ко всему народу, который пришел нести в Украину так называемый “русский мир”.

Я наполовину бурятка, родилась в Бурятии. Все вы, граждане соседней страны, ответственны за то, что здесь происходит! А буряты — вы тем более! Вы здесь были, знаете!

Мне кажется, они там все массово сошли с ума, всей страной — крупнейшей в мире страной идиотов, — возмущается Аюна.

Но, несмотря ни на что, она верит, что станет министром спорта и натренирует еще не одного чемпиона, которым будет гордиться вся страна. Но это уже после победы над страной-агрессором.

Брайан Стерн — американский военный с 25-летним опытом и длинным списком успешно проведенных операций в разных уголках мира. Читай, как организация PROJECT DYNAMO эвакуирует украинцев из горячих точек и какая роль Брайана в этом.

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