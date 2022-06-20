Розповіді

Порвала зв’язки з родичами з Бурятії після того, як мало не загинула. Історія харків’янки Аюни Морозової

Тетяна Доцяк 20 Червня 2022, 12:00
Історія порятунку Аюни Морозової з-під завалів у Харкові

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