Предложение руки и сердца на линии фронта. Боец из Черкасс признался в чувствах любимой под Бахмутом. Пара знакома чуть больше года. Елена — волонтер, изготавливала окопные свечи, и свою первую партию передала именно подразделению Романа. Они долго переписывались, вместе путешествовали. Сейчас решили пожениться.

– Наше общение началось еще до полномасштабного вторжения, – рассказывает невеста Елена Огинская. — Наверное, я его заинтересовала тем, что у нас общие взгляды. Нам даже друзья говорят, что мы очень похожи. У нас активная жизненная позиция, мы вдвоем занимаемся спортом, волонтерством. Уже потом мы поняли, сколько у нас общего.

Сначала пара переписывалась. Увиделись впервые после полномасштабного вторжения. Елена начала производить окопные свечи для защитников и защитниц.

Вот мое сердце. Трогательная история военного, который сделал предложение любимой под Бахмутом / 4 Фотографии

К Роману обратилась первому, спросила, нужны ли они на фронте. И ему с собратьями первыми передала свечи и свое тепло. Это была их первая встреча в Черкассах.

– Я подъехала с этими свечами. Встретились, будто мы уже знакомы не знаю сколько лет! И выходит такой мужчина высокий. У меня улыбка такая, и у него. Как-то так встретились, как родные души.

А потом Роман написал, что уезжает в Попасную. Елена волновалась. Говорит: в этот момент поняла, что не может его потерять.

— Пришла смс “Воля України або смерть”. И тут я начала волноваться, поняла, что не хочу его терять, что хочу его увидеть и каждую минуту с этого момента начала о нем думать и тем самым оберегать.

То, что отношения уже больше чем дружба, оба поняли, когда Роман вернулся из Попасной, вспоминает Елена. Мужчина пригласил девушку кататься на велосипедах, как обещал раньше.

Мы встретились, и когда я его впервые обняла, уже тогда решила полностью, что люблю. Когда он взял меня за руку и повел за собой.

– Еще у нас такая песня есть Ось тобі моя рука, он спел ее в это время. А мне потом сказал, что именно в этот момент сам понял (что любит). Так мы уже год вместе.

За этот год пытались видеться, как только представится возможность, рассказывает Елена. Роман во время всех редких выходных спешил к любимой. И пара всегда отправлялась в путешествие.

— Нас часто спрашивают: “А где вы живете?” Если честно, машина стала нашим домом, потому что у нас был день, сутки, мы хотели уехать прямо за город, побыть вдвоем, и потому наши палатки, наши рассветы, машина, поезда – это все наш дом.

Предложение на передовой под Бахмутом

Предложения Елена, признается, не ожидала. Поехала под Бахмут, потому что очень хотела увидеть любимого. Написала Роману, что хочет приехать и выезжает. Елена взяла на работе отпуск и понеслась к любимому под Бахмут.

– Полдня я не понимала, что происходит, а ребята его уже все понимали, они все это время готовились. И предложение было около школы, которую, к сожалению, разрушили оккупанты.

Там он мне сказал: “Я когда-то взял тебя за руку и сказал “Вот тебе моя рука”, а сейчас я тебе говорю “Вот мое сердце, готова ли ты разделить со мной всю жизнь?”. Я, конечно же, сказала “да”.

Вот мое сердце. Трогательная история военного, который сделал предложение любимой под Бахмутом / 5 Фотографий

Роман готовился к предложению пять дней, как только Елена сообщила, что хочет к нему приехать, где бы он ни был. Это очень впечатлило мужчину. За четыре дня Роману удалось заказать кольца и за три дня до приезда Елены уже был готов план встречи и предложения. Собратья даже цветы нашли.

— Я начал думать, насколько это сильный поступок, насколько это большое доверие и на что она готова ради меня, — делится Роман.

Почему на фронте? Она именно в это время, когда я здесь, проявила самое ценное для меня качество — доверие, и готова ради меня на все.

— После победы нам нужно будет воспитывать детей и заниматься семьей, — делится планами боец.

В память о фронтовом предложении Елена привезла свою армейскую фату. Ее смастерили собратья Романа.

– Фата с фронта. Это Ромина сетка маскировочная. Из нее ребята сделали мне фату. Она для меня очень родная, потому что когда я касаюсь ее, будто касаюсь Ромы. Я очень жду его и она меня греет.

А Романа греет кулон, подаренный ему Еленой.

Рома мне с самого начала сказал: “Освобожу Украину и нашей любви не будет границ”. Эта фраза сейчас у него висит на шее на жетоне.

– Я сделала эту надпись, и он теперь тоже носит ее с собой всегда.

Молодожены с нетерпением ждут победы, и каждый делает все, что может, для этого. Елена продолжает мастерить свечи – обереги.

– Все, что я делаю, я вкладываю туда душу, любовь. Я ребят всех оберегаю. Когда Рома выходит на любые позиции, он обязательно одну свечу кладет себе в карман. Я действительно верю, что она хоть немного, но его оберегает.

Читай еще одну романтичную историю о любви военнослужащих на передовой и обручальном кольце из куска проволоки.

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