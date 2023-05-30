Пропозиція руки та серця на лінії фронту. Боєць з Черкас освідчився волонтерці під Бахмутом. Пара знайома трохи більше року. Олена виготовляла окопні свічки і свою першу партію передала саме підрозділу Романа. Вони довго листувалися, разом подорожували. Нині вирішили побратись.

— Наше спілкування почалося ще до повномасштабного вторгнення, — розповідає наречена Олена Огінська. —Мабуть, я його зацікавила тим, що у нас спільні погляди. Нам навіть друзі кажуть, що ми дуже схожі. У нас активна життєва позиція, ми вдвох спортом займаємось, волонтерством. Вже потім ми зрозуміли, скільки у нас спільного.

Спочатку пара листувалася. Побачилась вперше вже після повномасштабного вторгнення. Олена почала виготовляти окопні свічки захисникам.

Ось моє серце. Зворушлива історія військового, який освідчився коханій під Бахмутом / 4 Фотографії

До Романа звернулася першого, чи потрібні вони на фронті. І йому з побратимами першим передала свічки та своє тепло. Це була їхня перша зустріч у Черкасах.

— Я під’їхала з цими свічками. Зустрілись, наче ми вже знайомі не знаю скільки років. І виходить такий мужчина високий. У мене посмішка така, і в нього. Якось так зустрілись, наче вже рідні душі.

А потім Роман написав, що їде у Попасну. Олена хвилювалася. Каже: в цей момент зрозуміла, що не може його втратити.

— Вже прийшло мені смс “Воля України або смерть”. І тут я почала хвилюватися, зрозуміла, що не хочу його втрачати, що хочу його побачити й кожну хвилину з тієї миті почала про нього думати й тим самим оберігати.

Те, що стосунки вже більше ніж дружба, обоє зрозуміли, коли Роман повернувся з Попасної, згадує Олена. Чоловік запросив дівчину кататися на велосипедах, як обіцяв раніше.

Ми зустрілися, і коли я його вперше обійняла, я вже тоді вирішила стовідсотково, що кохаю. Коли він мене взяв за руку і повів за собою.

— Ще в нас така пісня є Ось тобі моя рука, він заспівав її в цей час. Він мені потім сказав, що саме в цей момент і сам зрозумів (що кохає). Так ми вже рік разом.

За цей рік намагалися бачитися, щойно випаде можливість, розповідає Олена. Роман всі нечасті вихідні поспішав до коханої. І пара завжди вирушала в подорож.

— Нас часто питають: “А де ви живете?”. Якщо чесно, машина стала нашим будинком, тому що в нас був день, доба, ми хотіли виїхати просто за місто, побути вдвох, і тому наші намети, наші світанки, машина, потяги, — це все наш дім.

Пропозиція на передовій під Бахмутом

Пропозиції Олена, зізнається, не очікувала. Поїхала під Бахмут, бо дуже хотіла бачити коханого. Написала Роману, що хоче приїхати і їде. Олена взяла на роботі відпустку та гайнула до коханого під Бахмут.

— Півдня я не розуміла, що відбувається, а хлопці його вже все розуміли. Вони увесь цей час готувалися. І освідчення було біля школи, яку, на жаль, зруйнували окупанти.

І там він мені сказав: “Я колись взяв тебе за руку і сказав “Ось тобі моя рука”, а зараз я тобі кажу “Ось моє серце, чи ти готова розділити зі мною все життя?”. Я, звісно, сказала “так”.

Ось моє серце. Зворушлива історія військового, який освідчився коханій під Бахмутом / 5 Фотографій

Роман до освідчення готувався п’ять днів. Щойно Олена сповістила, що хоче до нього приїхати, де б він не був. Це неабияк вразило чоловіка. За чотири дні Роману вдалося замовити каблучки й за три дні до приїзду Олени вже готовий був план зустрічі та пропозиції. Побратими навіть квіти знайшли.

— Я почав думати, наскільки це сильний вчинок, наскільки це велика довіра і на що вона готова заради мене, — ділиться Роман.

Чому на фронті? Бо вона саме в цей час, коли я тут, проявила найціннішу для мене якість — довіру, і готова заради мене на все.

— Після перемоги нам вже треба буде виховувати дітей і займатися родиною, — розповідає боєць.

На згадку про фронтове освідчення Олена привезла свою армійську фату. Її змайстрували побратими Романа.

— Фата з фронту. Це Ромина така сітка маскувальна. З неї хлопці зробили мені фату. Вона для мене дуже рідна, тому що я коли торкаюся її, наче торкаюся Роми, я дуже чекаю на нього і вона мене гріє.

А Романа гріє кулон, який подарувала йому Олена.

Рома мені з самого початку сказав: “Звільню Україну, і нашому коханню не буде меж”. Ця фраза зараз в нього висить на шиї на жетоні.

— Я йому зробила цей напис, і він тепер теж це носить з собою завжди.

Наречені з нетерпінням чекають перемоги, і кожен робить все, що може, для цього. Олена продовжує майструвати свічки — обереги.

— Все, що я роблю, я вкладаю туди душу, любов, і я хлопців всіх оберігаю. Коли Рома виходить на будь-які позиції, він обов’язково одну свічку кладе собі в кишеню. Я дійсно вірю, що вона хоч трішки, але його оберігає.

Читай ще одну романтичну історію про кохання військовослужбовців з передової та обручку зі шматка дроту.