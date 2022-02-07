Что скрывается за похудением? История Ребел Уилсон и ее минус 40 кг на весах

Кто-то использовал самоизоляцию для просмотра TikTok, другие — для самопознания и развития, а Ребел Уилсон посвятила это время здоровью.

Наше тело — это дом для сознания. Все мы заботимся о машинах, которые возят нас на работу. Заботимся о домах, в которых живем.

Но о собственном теле часто забываем. Кормим его фастфудом и пренебрегаем спортом.

С такой технической поддержкой оно вряд ли прослужит долго и надёжно.

Здоровые пищевые привычки и умеренная спортивная нагрузка могут кардинально изменить физическое состояние к лучшему.

Яркий пример — актриса Ребел Уилсон. Мир знает её, как “смешную толстую девушку”.

Но в этой формуле кое-что изменилось.

Ребел Уилсон о похудении

Есть люди, которые худеют для того, чтобы их заметили. Актриса делится, что для неё это было значительно глубже.

Мое основное послание: худеть стоит, чтобы стать более здоровой версией себя, и только.

В начале 2020 года Уилсон объявила год здоровья в своем Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rebel Wilson (@rebelwilson)

Я чувствовала, что не буду много работать в этом году. Мне должно было исполнится 40 лет, и я хотела сосредоточиться на здоровье.

Намерения актрисы были настолько серьезными, что она решила осветить это в социальных сетях.

Таким образом заручиться поддержкой, а также испробовать эффект социальной ответственности, чтобы точно не отступить от цели.

Это, как призналась актриса, помогло.

Правда, решение было рискованным, ведь Ребел уже сбрасывала вес, а потом набирала опять.

К сожалению, общество может воспринять это как зелёный свет для негативных комментариев.

Почему публично: Ребел о ценностях

Она освещала свое похудение, его причины в социальных сетях, чтобы помочь и вдохновить кого-то изменить жизнь к лучшему.

Ребел не понаслышке знает, что бывает, когда внешность отличается от традиционных представлений о красоте.

Я знаю, каково это, когда никто не откроет перед тобой дверь или будет смотреть так, будто ты не имеешь никакой ценности. Общество должно работать не так.

Она худела не ради внимания, чтобы перестать быть невидимкой. А ради собственного здоровья и хорошего самочувствия.

Именно этим должно руководствоваться общество, а не условными, навязанными индустрией красоты стандартами.

Актриса призывала присоединиться к ней всех желающих и сделать что-то хорошее для собственного здоровья.

А как же бодипозитив? Это предательство?

Когда Ребел пришла к своей команде в Голливуде и сказала, что хочет сделать 2020-й годом здоровья, почти все спросили у нее, зачем.

Действительно, зачем худеть смешной и толстой женщине, которая успешно зарабатывает на этом миллионы?

Кто-то может посчитать такое решение предательством бодипозитива.

Ведь, с одной стороны, Уилсон теперь сравнивают с девушкой Бонда.

А с другой…

Эмоциональный голод

Ребел всегда чувствовала себя уверенно, даже тогда, когда была вдвое больше за некоторых актрис на красной дорожке.

Она искренне любила ту девушку, которая жила своей лучшей жизнью.

Но вместе с этим актриса понимала, что имеет проблемы с эмоциональным голодом.

Мне не нужно было ведёрка мороженного каждый вечер — это было нездорово.

Фертильность

К сожалению, с возрастом женщины утрачивают свою способность к деторождению.

В 20 лет актрисе диагностировали синдром поликистозных яичников. В частности, это послужило причиной резкого набора веса.

А также повлияло на фертильность — способность рожать детей.

Актриса поделилась этим на своей странице в Instagram и поддержала всех женщин, которые также страдают от этого.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rebel Wilson (@rebelwilson)

Ребел — карьеристка и никогда не думала, что захочет иметь детей.

Но ближе к 40 годам она решила: почему бы и нет? Если будет такая возможность, то актриса не против ею воспользоваться.

Сегодня существует метод замораживания яйцеклеток.

Благодаря таким технологиям женщины могут иметь детей даже после того, как прошло биологическое время.

Уилсон считает, что главное попробовать, а получится или нет — не так важно.



Но не все так просто. Из-за низкой фертильности качество яйцеклеток снижается, поэтому нужно повторять процедуру.

Доктор Уилсон сказала: “Чем ты здоровее, тем лучше твои шансы”. Это стало кульминацией, и женщина окончательно решила, что пора подумать о себе.

Здоровье

Совет от Ребел Уилсон:

Неважно, какой у тебя размер одежды, просто постарайся стать более здоровой версией себя.

Это и сесть настоящая забота о себе.

Комедия тоже похудела?

Образ полненькой Эмми уже давно стал визитной карточкой Уилсон. Она смогла превратить полноту на огромное преимущество и особенность.

Подружки невесты, Идеальный голос, Разве это не романтично, Мошенницы и т.д. — эти ленты были бы далеко не такие смешные без харизмы актрисы.

Я счастлива, что имела честь играть её.

Но теперь, когда Уилсон похудела, некоторые люди переживают, что она перестанет быть смешной.

На такие опасения женщина с юмором советует посмотреть её новые фильмы и проверить, смешно им или нет.

Похудение и только?

Если посмотреть, сколько всего актриса достигла с 2019 года, то можно уверенно сказать, что похудением её успех и личные победы не ограничиваются.

Она выпустила четыре успешные комедийные ленты.

Выросла от обычной актрисы до режиссера, а в 2022 году у неё будет возможность продюсировать фильм.

Также актриса хочет попробовать себя и в других амплуа. Думает, что внешние изменения смогут помочь ей настроится на более драматичную роль.

Ребел Уилсон — пример того, что никогда не поздно выйти из зоны комфорта и кардинально изменить себя, свою жизнь.

Рано или поздно каждый из нас приходит к тому, что так жить больше нельзя. Это значит, что перемены неизбежны.

Логичный вопрос: с чего начать? В этом материале мы рассказали, как изменить жизнь к лучшему и выйти из зоны комфорта.

Стоит только попробовать, и все заиграет другими красками.