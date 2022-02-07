Що ховається за схудненням? Історія Ребел Вілсон і її мінус 40 кг на вагах

Хтось використав самоізоляцію для перегляду TikTok, хтось на самопізнання і розвиток, а Ребел Вілсон присвятила цей час здоров’ю.

Наше тіло — це дім для свідомості. Всі ми піклуємося про наші машини, які возять нас на роботу. Піклуємося про будинки, в яких живемо.

Втім, про власне тіло часто забуваємо. Годуємо його фастфудом і нехтуємо спортом.

З такою технічною підтримкою воно навряд чи прослужить довго і надійно.

Здорові харчові звички та помірне спортивне навантаження може кардинально змінити фізичний стан на краще.

Яскравий приклад — акторка Ребел Вілсон. Світ знає її, як “смішну товсту дівчину”.

Однак у цій формулі дещо змінилось.

Ребел Вілсон про схуднення

Є люди, які худнуть для того, щоб їх помітили. Акторка ділиться, для неї це було значно глибше.

Моє основне послання: худнути варто, щоб стати здоровішою версією себе, і тільки.

На початку 2020 року Вілсон оголосила рік здоров’я у своєму Instagram.

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Я відчувала, що не буду багато працювати цього року. Мені мало виповнитися 40 років, і я хотіла сконцентруватись на здоров’ї.

Наміри акторки були настільки серйозні, що вона вирішила висвітлити це в соціальних мережах.

У такий спосіб заручитися підтримкою, а також випробувати ефект соціальної відповідальності, щоб точно не відступити від цілі.

Це, як зізналась акторка, допомогло.

Щоправда, рішення було ризиковане, адже Ребел уже скидала вагу, а потім набирала знову.

На жаль, суспільство може сприйняти це як зелене світло для негативних коментарів.

Чому публічно: Ребел про цінності

Вона висвітлювала своє схуднення, його причини в соціальних мережах, щоб допомогти й надихнути когось змінити життя на краще.

Ребел не з чуток знає про те, що трапляється, коли зовнішність відрізняється від традиційних уявлень про красу.

Я знаю як це, коли ніхто не відкриє перед тобою двері або дивитиметься так, ніби ти не маєш жодної цінності. Суспільство повинно працювати не так.

Вона худла не заради уваги, щоб перестати бути невидимкою. А заради власного здоров’я і хорошого самопочуття.

Саме цим має керуватися суспільство, а не умовними, нав’язаними індустрією моди стандартами.

Акторка закликала долучитись до ініціативи всіх охочих і зробити щось хороше для власного здоров’я.

А як же бодіпозитив? Це зрада?

Коли Ребел прийшла до своєї команди в Голлівуді й сказала, що хоче зробити 2020 роком здоров’я, майже всі запитали в неї, навіщо.

Дійсно, навіщо худнути смішній і товстій жінці, яка успішно заробляє на цьому мільйони?

Хтось може вважати таке рішення зрадою бодіпозитиву.

Адже, з одного боку, Вілсон тепер порівнюють з дівчиною Бонда.

А з іншого…

Емоційний голод

Ребел завжди почувалася впевнено, навіть тоді, коли була вдвічі більша за деяких акторок на червоній доріжці.

Вона щиро любила ту дівчину, яка жила своїм найкращим життям.

Але разом з тим акторка усвідомлювала, що має проблеми з емоційним голодом.

Мені не треба було відерця морозива щовечора — це було нездорово.

Фертильність

На жаль, з віком жінки втрачають свою здатність народжувати.

У 20 років акторці діагностували синдром полікістозних яєчників. Зокрема, це стало однією з причин різкого набору зайвої ваги.

А також вплинуло на фертильність — здатність народжувати дітей.

Акторка поділилася цим на своїй сторінці в Instagram і підтримала всіх жінок, які мають схожі проблеми.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rebel Wilson (@rebelwilson)

Ребел — кар’єристка і ніколи не думала, що захоче мати дітей.

Проте ближче до 40 років вона вирішила: чом би й ні? Якщо буде така нагода, акторка не проти нею скористатися.

Сьогодні існує метод замороження яйцеклітин.

Завдяки таким технологіям жінки можуть мати дітей навіть після того, як минув біологічний час.

Вілсон гадає, що головне спробувати, а вийде чи ні — не так важливо.

Та не все не так просто. Через низьку фертильність якість яйцеклітин падає, тому треба повторювати процедуру.

Лікарка Вілсон сказала: “Чим ти здоровіша, тим кращі в тебе шанси”. Це стало кульмінацією, і жінка остаточно вирішила, що час подумати про себе.

Здоров’я

Порада від Ребел Вілсон:

Не важливо, який в тебе розмір одягу, просто постарайся стати здоровішою версією себе.

Це і є справжнє піклування про себе.

Комедія теж схудла?

Образ повненької Емми вже давно став візитівкою Вілсон. Вона змогла перетворити повноту на величезну перевагу й особливість.

Подружки нареченої, Ідеальний голос, Хіба це не романтично, Шахрайки тощо — ці кінострічки були б далеко не такі кумедні без харизми акторки.

Я щаслива, що мала честь грати її.

Але тепер, коли Вілсон схудла, деякі люди переймаються, що вона перестане бути смішною.

На такі побоювання жінка з гумором радить подивитись її нові фільми й перевірити, смішно їм чи ні.

Схуднення і тільки?

Якщо поглянути, скільки всього акторка досягла від 2019 року, то можна впевнено сказати, що схудненням її успіх та особисті перемоги не обмежуються.

Вона випустила чотири успішні комедійні стрічки.

Виросла від звичайної акторки до режисера, а у 2022 році матиме змогу продюсувати фільм.

Також акторка хоче спробувати себе й в інших амплуа. Гадає, що зовнішні зміни зможуть допомогти їй налаштуватись на більш драматичну роль.

Ребел Вілсон — приклад того, що ніколи не пізно вийти з зони комфорту і кардинально змінити себе, своє життя.

Рано чи пізно кожен з нас приходить до того, що так жити більше не можна. Це означає, що зміни неминучі.

Логічне питання: з чого почати? У цьому матеріалі ми розповіли, як змінити життя та вийти із зони комфорту.

Варто лише спробувати, і все заграє іншими барвами.