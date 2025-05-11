5% на шанс ходить! Как мужчина после травмы спинного мозга снова становится на ноги

Опасность может подстерегать нас повсюду. Даже без влияния на войну, в обычной жизни, с человеком может случиться беда, которая изменит его жизнь. Так случилось и с жителем Ивано-Франковской области, который родом из Коломыи.

38-летний Владимир Трачук получил травму спинного мозга и врачи давали всего 5% на шанс снова стать на ноги. Однако мужчина прошел реабилитацию и ему уже есть чем похвастаться!

Историю спасения рассказали в Первом медицинском объединении Львова. Мы пересказываем дальше самое интересное.

Менял лампочку — выпал из окна

Владимир Трачук — нотариус. В декабре прошлого года он хотел сменить лампочку на втором этаже снаружи дома.

Пытался сделать это через окно, но, к сожалению, упал.

Из-за этого он травмировался — повредил спинной мозг шейного отдела позвоночника, не чувствовал ног.

— Это было так внезапно. Я даже не смог понять, что произошло. Когда упал, понял, что я не чувствую ног, — вспоминает Владимир.

Его госпитализировали в местную больницу, где он четыре дня находился в реанимации. После стабилизации его состояния, пациента направили во Львов.

Реабилитация после тяжелой травмы

По прибытии во Львов за реабилитацию Владимира взялись специалисты. Случай был не из легких, говорит физический терапевт Ростислав Мастеляк.

Учитывая тяжесть травмы, шансы на восстановление до функциональной ходьбы у Владимира достигали не более 5% из 100%.

— Но мы с первого дня начали постепенно заниматься, — говорит специалист.

Так, они учились переворачиваться в постели, самостоятельно садиться, пересаживаться в кресло колесное. Благодаря постоянным занятиям, уже на третий месяц после травмы мужчина мог стоять и передвигаться с помощью четырех опорной тростины.

Кроме того, эрготерапевты возобновляли деятельность рук.

Мне было особенно важно научиться одевать рубашку и писать. Поэтому каждый день после занятий я садился в палате и расписывал события своего дня, — рассказывает Владимир.

Как отмечают специалисты, половину пути пациент уже преодолел. За четыре с половиной месяца его тело возобновило свою работу на 50%!

Дальше он хочет стать на ноги и вернуться к полноценной жизни и работе.

5% на шанс ходить! Как мужчина после травмы спинного мозга снова становится на ноги / 3 Фотографии

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