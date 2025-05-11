Рассказы

5% на шанс ходить! Как мужчина после травмы спинного мозга снова становится на ноги

Виктория Мельник, журналист сайта 11 мая 2025, 15:00
Владимир Трачук
Фото Facebook
5% на шанс ходить! Как мужчина после травмы спинного мозга снова становится на ноги
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