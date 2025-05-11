Розповіді

5% на шанс ходити! Як чоловік після травми спинного мозку знову стає на ноги

Вікторія Мельник, журналістка сайту 11 Травня 2025, 15:00
Володимир Трачук
Фото Facebook
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5% на шанс ходити! Як чоловік після травми спинного мозку знову стає на ноги
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