5% на шанс ходити! Як чоловік після травми спинного мозку знову стає на ноги

Фото Facebook Небезпека може чигати на нас усюди. Навіть без впливу війну, у звичайному житті, з людиною може трапитися біда, яка змінить її життя. Так сталося й з жителем Івано-Франківщини, що родом з Коломиї. 38-річний Володимир Трачук отримав травму спинного мозку й лікарі давали всього 5% на шанс знову стати на ноги. Однак чоловік пройшов реабілітацію й уже має чим похвалитися! Історію порятунку розповіли в Першому медичному обʼєднанні Львова. Ми переповідаємо далі найцікавіше.Міняв лампочку — випав з вікна Володимир Трачук — нотаріус. У грудні минулого року він хотів змінити лампочку на другому поверсі ззовні будинку. Спробував зробити це через вікно, але, на жаль, впав. Через це він травмувався — пошкодив спинний мозок шийного відділу хребта, не відчував ніг. — Це було так раптово. Я навіть не зміг усвідомити, що сталося. Коли впав, то зрозумів, що я не відчуваю ніг, — пригадує Володимир. Його госпіталізували до місцевої лікарні, де він чотири доби був у реанімації. Після стабілізації його стану, пацієнта направили у Львів. Читати на тему ”Білка, ноги нема, заспокойся!”або Історія бійчині Третьої штурмової, яка після ампутації продовжує службу Білка — військова, яка пройшла через жахіття війни, але знайшла сили не здаватися та продовжує йти вперед із чіткою метою — служити й захищати. Реабілітація після складної травми Після прибуття до Львова, за реабілітацію Володимира взялися спеціалісти. Випадок був не з легких, каже фізичний терапевт Ростислав Мастеляк. Враховуючи тяжкість травми, шанси на відновлення до функціональної ходьби у Володимира сягали не більше 5% зі 100%. — Але ми з першого дня почали поступово займатися, — каже фахівець. Так, вони вчилися перевертатися в ліжку, самостійно сідати, пересідати у крісло колісне. Завдяки постійним заняттям, вже на третій місяць після травми чоловік міг стояти й пересуватися з допомогою чотирьох опорної тростини. Окрім цього, ерготерапевти відновлювали діяльність рук. Мені було особливо важливо навчитися одягати сорочку та писати. Тому щодня після занять я сідав в палаті та розписував події свого дня, — розповідає Володимир. Як зазначають спеціалісти, половину шляху пацієнт вже подолав. За чотири з половиною місяці його тіло відновило свою роботу на 50%! Далі він хоче стати на ноги та повернутися до повноцінного життя та роботи. 5% на шанс ходити! Як чоловік після травми спинного мозку знову стає на ноги / 3 Фотографії Facebook Нині медики роблять прорив у науці! Вони виявили, що можна стимулювати частину організму, щоб повернути людині здатність ходити — про що йдеться, читай у матеріалі за посиланням.А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Життєві історії, Здоров'я, Медицина, Україна Джерело Facebook Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter