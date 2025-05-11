5% на шанс ходити! Як чоловік після травми спинного мозку знову стає на ноги

Небезпека може чигати на нас усюди. Навіть без впливу війну, у звичайному житті, з людиною може трапитися біда, яка змінить її життя. Так сталося й з жителем Івано-Франківщини, що родом з Коломиї.

38-річний Володимир Трачук отримав травму спинного мозку й лікарі давали всього 5% на шанс знову стати на ноги. Однак чоловік пройшов реабілітацію й уже має чим похвалитися!

Історію порятунку розповіли в Першому медичному обʼєднанні Львова. Ми переповідаємо далі найцікавіше.

Міняв лампочку — випав з вікна

Володимир Трачук — нотаріус. У грудні минулого року він хотів змінити лампочку на другому поверсі ззовні будинку.

Спробував зробити це через вікно, але, на жаль, впав.

Через це він травмувався — пошкодив спинний мозок шийного відділу хребта, не відчував ніг.

— Це було так раптово. Я навіть не зміг усвідомити, що сталося. Коли впав, то зрозумів, що я не відчуваю ніг, — пригадує Володимир.

Його госпіталізували до місцевої лікарні, де він чотири доби був у реанімації. Після стабілізації його стану, пацієнта направили у Львів.

Реабілітація після складної травми

Після прибуття до Львова, за реабілітацію Володимира взялися спеціалісти. Випадок був не з легких, каже фізичний терапевт Ростислав Мастеляк.

Враховуючи тяжкість травми, шанси на відновлення до функціональної ходьби у Володимира сягали не більше 5% зі 100%.

— Але ми з першого дня почали поступово займатися, — каже фахівець.

Так, вони вчилися перевертатися в ліжку, самостійно сідати, пересідати у крісло колісне. Завдяки постійним заняттям, вже на третій місяць після травми чоловік міг стояти й пересуватися з допомогою чотирьох опорної тростини.

Окрім цього, ерготерапевти відновлювали діяльність рук.

Мені було особливо важливо навчитися одягати сорочку та писати. Тому щодня після занять я сідав в палаті та розписував події свого дня, — розповідає Володимир.

Як зазначають спеціалісти, половину шляху пацієнт вже подолав. За чотири з половиною місяці його тіло відновило свою роботу на 50%!

Далі він хоче стати на ноги та повернутися до повноцінного життя та роботи.

5% на шанс ходити! Як чоловік після травми спинного мозку знову стає на ноги / 3 Фотографії

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