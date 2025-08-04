32 года без перерыва: как сумские Вороны создали бейсбольную историю

В мире, где спортивные клубы исчезают так же быстро, как и появляются, есть команда, которая уже 32 года подряд не пропускает ни одного сезона соревнований. Это сумские бейсбольные Вороны — настоящий феномен и единственный спортивный клуб в городе, который существует без перерывов так долго.

Их соучредитель Роман Каравай в свои 50 лет до сих пор выходит на поле как питчер и лелеет амбициозную мечту — возродить детскую лигу после войны.

Об этом пишет издание Цкр.

Вместо хоккея — бейсбол: как один подросток создал команду из друзей

Роману Караваю было всего 16 лет, когда он провёл три недели в больнице с болезнью Боткина (гепатит А). Именно тогда, как он сам говорит, ему пришло в голову попросить брата Дмитрия принести книгу о бейсболе. Брат выполнил просьбу, найдя в библиотеке работу кубинца Хуана Карлоса де Лорана. Эта книга не просто рассказывала историю игры и объясняла правила — она зажгла в юноше страсть на всю жизнь. Роман прочитал её от корки до корки.

Выйдя из больницы, он имел чёткое желание заниматься этим спортом профессионально. Позже поступил в Сумский педагогический университет на учителя физкультуры, и уже в 17 лет собрал первую бейсбольную команду из своих друзей, с которыми вместе играл в хоккей с восьми лет.

— Наша команда тренировалась на Авангарде. Когда мне было лет 14, тренеры сказали, что лёд заливать перестанут, хоккея не будет, финансирование прекратилось. Команда распалась, но хотелось снова того адреналина, игрового духа, — вспоминает тренер.

Так в их сердцах появился бейсбол. Однако, говорит Роман, сначала они слишком быстро решили, что уже разбираются в игре, и лишь по книге понять все тонкости было непросто.

Роман говорит, что быстро объяснить правила бейсбола невозможно. Он советует приходить на поле и видеть игру вживую. Мы воспользовались советом и через несколько дней пришли на детальную тренировку, где девятилетняя Мила, которая занимается бейсболом всего месяц, объяснила игру простыми словами.

— Надо отбить мяч и побежать на первую базу. Потом кто-то другой отбивает, и бежишь уже на вторую базу. Третий — на третью. А потом кто-то бьёт последним, и тебе надо бежать домой, чтобы принести очко команде, — рассказывает Роман.

Почему в бейсболе бегают ромбом и не играют на время

Если углубиться в детали, то в бейсбол играют две команды по девять игроков. Задача нападения — отбить битой мяч питчера и пробежать все четыре базы, чтобы заработать очко. Задача защиты — не дать этого сделать, выбивая игрока нападения (например, если питчер три раза удачно кидает мяч, а нападающий не отбивает, или если защитник ловит мяч и добегает с ним до базы раньше бегущего).

Побеждает команда, которая набрала больше очков, а матч не может закончиться ничьей, поэтому фиксированного времени игры нет. Матч проводят на нетипичном поле в форме ромба с четырьмя базами.

В центре площадки стоит питчер, откуда кидает мяч, а за домашней базой расположен кетчер, который ловит мяч перчаткой.

Как в Сумах шили бейсбольные перчатки из кожаного плаща

История Романа Каравая с бейсболом продолжилась в 1993 году, когда он лучше освоил игру и собрал первую студенческую команду в сумском педагогическом. С юности он совмещал роли тренера и игрока, что делает и по сей день.

Роман рассказывает, как в 90-х искал инвентарь для игры где только мог. Ребята сами шили себе форму, а для изготовления перчаток пришлось даже разрезать мамин кожаный плащ.

— Частично вещи нам выдала Федерация бейсбола, но перчатка была одна на всех. Вместе с братом Дмитрием, с которым мы — близнецы, сделали выкройку, распоров мамин кожаный плащ, и сшили из него перчатки на всю команду, — делится Роман.

Позже эти самодельные перчатки впечатлили американских бейсболистов, которые приезжали в Сумы. Одну из них они даже забрали с собой в музей славы в своём городе. На стене кабинета Романа Каравая сейчас висит другая кожаная перчатка, сделанная ещё перед Второй мировой, которую он случайно нашёл на секонде.

Из парка — в небо: как вороны стали символом сумского бейсбола

В мае 1994 года сумские бейсболисты впервые участвовали в чемпионате. С тех пор они не пропустили ни одного сезона соревнований. Этим Роман Каравай гордится больше всего.

— Ни одна игровая команда на Сумщине не существует 32 года подряд. Думал, может, сумская команда по хоккею на траве, но проверил — у них был перерыв на 10 лет. Только Вороны играют в бейсбол каждый сезон, ни одного не пропустили, — убеждает тренер.

Название Вороны тоже имеет свою историю. Когда ребята пришли на участок в городском парке, который в будущем стал их стадионом, над ним на тополях сидели десятки ворон.

— Мы боролись с ними — чтобы тренироваться, приходилось выгонять птиц, но они постоянно были на площадке. Потом я копнул глубже и прочитал, что вороны — самые умные, самые смелые птицы. Еще они могут прожить до 300 лет. Решили, что и наш клуб будет существовать минимум столько же, и назвались Воронами, — с азартом рассказывает Роман.

Сумская команда часто называет себя и Ravens — воронами на английском, именно под этим именем их знают в спортивных кругах.

От детской лиги — до сборной Украины: путь сумских Ворон

Студенческая команда играла до 1997 года. После окончания учёбы Роман и его единомышленники загорелись желанием создать Little League — формат детского турнира, популярного в США, где в бейсбол играют дети от 9 до 12 лет.

В сумской лиге соревновались четыре команды: Львы, Акулы, Дельфины и Медведи. Названия не придумывали сами — так было написано на игровой форме, которую передали американские благотворители. Матчи сумской Little League проходили каждые выходные, и стадион никогда не стоял пустым, с ностальгией замечает Роман.

В составах команд играли более сотни детей. По мнению тренера, это была очень эффективная система с внутренним чемпионатом, которая позволяла выращивать классных игроков.

Лучшие представители команд позже приняли участие в национальной детской лиге и сразу стали чемпионами в 2000 году, обыграв даже команду из Кропивницкого, где бейсбол развивается наиболее интенсивно в стране.

После турнира в Украине сумчане поехали на европейскую Little League в польском Кутно, где заняли четвёртое место. Благодаря умениям некоторых ребят брали в детские и юношеские сборные Украины на чемпионаты Европы в Швейцарии и Италии. Подростки, прошедшие детскую лигу, сформировали состав будущей взрослой команды «Ворон».

У меня четыре поколения бейсболистов. И некоторые из первых воспитанников играют до сих пор. Старшему 52 года — наш питчер, который по сей день кидает мяч, — с гордостью отмечает тренер.

Американская поддержка сумской команды по бейсболу

Развиваться команде существенно помог американец Энди Вайсман. Роман познакомился с ним в начале 2000-х на чемпионате Европы, когда тот тренировал сборную Словакии. Энди привёз в Сумы комплекты бейсбольной формы, мячей, бит, помогал знаниями и финансами, внедряя профессиональный подход.

Также сумской команде помогал американский Корпус мира. Их представитель Билл Хуше работал в Сумах, а благотворители присылали инвентарь и даже профинансировали поездку на чемпионат Европы. Американцы поддерживают бейсбол в разных странах, и Сумы не стали исключением.

В целом бейсбол в Украине остаётся преимущественно любительским спортом, и только игроки из Кропивницкого имеют профессиональные контракты.

Сумских Ворон финансируют из областного бюджета через спортшколу Чемпион, которую возглавляет Роман Каравай.

— Мы занимаем третье место по результатам среди игровых видов спорта на Сумщине. Управление спорта даёт деньги на поездки, потому что видит результат, — говорит Роман.

Стадион Ворон имеет особое название — 33. Это номер игрока Владимира Чечоткина, который погиб в автокатастрофе шесть лет назад.

—Когда мы его хоронили, над гробом стояло ровно 33 игрока. Все в черном, с повязками с этим номером — по американской традиции. К тому же, когда Володя разбился, ему было ровно 33, — вспоминает Роман.

Роман Каравай в свои 50 лет до сих пор играет на самой ответственной позиции в команде — питчера, того, кто бросает мяч. От его броска зависит игра команды, а после матча рука от нагрузки болит неделю.

Питчер — это большая ответственность. Вот это ощущение, когда стоишь на горке. Я от этого схожу с ума! — объясняет свою страсть тренер.

Бейсбол — травматичный спорт. Мяч весит 150 грамм и летит со скоростью более 100 километров в час. Роман вспоминает, как однажды ему попали в ребра — сломались два, а игроки часто ломают кисти при подкатывании к базам.

Параллельно с бейсболом Роман работает главным менеджером национальных сборных по флорболу, организует поездки за границу. В своей детской спортшколе он также развивает флорбол и хоккей, но в бейсболе пока не может перестать играть.

Роман и его команда живут американским бейсболом, болея за “Хьюстон Астрос” и придерживаясь традиции смотреть обзоры игр американской MLB.

В 2020 году Роман даже ездил на ветеранский турнир в Калифорнию, где видел игру американских бейсбольных клубов перед пятнадцатитысячной аудиторией.

Как Вороны продолжают играть и мечтают о возрождении бейсбола в Сумах

Война изменила жизнь взрослой команды и детской школы. Четверо игроков пошли на фронт в 2022 году, один из них погиб, защищая Украину. Команде приходится играть все матчи на выезде из-за угроз в Сумах.

Вороны соревнуются в Первой лиге чемпионата Украины и в прошлом году стали чемпионами среди четырёх команд. Высший дивизион сейчас слишком дорогой из-за необходимости поездок.

В детской секции бейсболом сейчас занимаются 20 мальчиков и 15 девочек — значительно меньше, чем до войны.

Тренировки для детей бесплатные, а тренеры постоянно популяризируют этот спорт, проводя мастер-классы в школах. Мамы детей, которые посещают тренировки, раньше видели бейсбол только в американских фильмах, но теперь их дети с восторгом рассказывают о своих успехах.

13-летняя Карина, которая занимается бейсболом почти два года, уже ездила на турнир в Вильнюс, где сумчанки заняли второе место. Она готовится к турниру в Италии.

Одна из мечт Романа Каравая — возродить Little League после войны. Он стремится снова создать систему с четырьмя сумскими детскими командами, чтобы на стадионе все выходные играли в бейсбол.

— Только внутренний чемпионат дает настоящий результат. А когда есть конкуренция между командами, тогда вырастают настоящие звёзды, — убежден тренер.

Главное фото: Цукр.

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