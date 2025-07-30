“Нас уже ждали”… История Дантиста, что потерял зрение, спасая побратимов

Буквально на их глазах россияне сбили наш боевой вертолет, а через объектив разведывательного Mavic дронщики 118-й бригады увидели выживших. Операторы БПЛА решили сразу идти на помощь пилотам сбитого вертолета. Среди окрестностей Работиного армейцы вытаскивали из-под огня раненых летчиков. Это произошло в феврале 2024 года.Тогда участник операции с позывным Дантист получил контузию, которая поставила крест на его карьере аэроразведчика — сейчас он немного заикается и имеет плохое зрение, развилось косоглазие и отмер глазной нерв. Впрочем, он отказался от службы в тылу и сейчас передает свой опыт побратимам. Воины 118-й бригады, ныне нуждающиеся в средствах на зарядные станции, нашли в своих архивах уникальные записи спасения пилотов. Дантист вспоминает, что тогда работали у Работиного и, возвращаясь, даже не слышали, что оккупанты подбили наш вертолет. Этот удар снимал вражеский дрон. Читать по теме 15 кг на плечах и враг за спиной: как связист Вадим спас свою жизнь под Курском Вадим и его побратимы были зажаты врагом с трех сторон, когда командование отдало приказ выходить из Курской области. Как удалось спастись? Дантист направил свой Mavic к месту падения. — Увидел много дыма и двух раненых. Решили идти на эвакуацию. Когда мы шли к вертолету, была сплошная тишина. И где-то на подсознании мы понимали, что нас уже ждут, — рассказывает военный. Один из пилотов был в тяжелом состоянии, но еще пытался помочь. Его выносили на руках. Россияне обстреливали группу эвакуации. Тогда Дантист и получил тяжелую контузию. Тяжело раненый пилот, к сожалению, погиб. Под обломками вертолета оставалось еще тело командира, которого нужно было достать и передать родным. Раньше мы рассказывали тебе историю студента, который не побоялся собственной гибели и бросился спасать стариков после прилета: об этом можешь узнать из нашего другого материала. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: война в Украине, Жизненные истории, украинские военные Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter