“Нас уже ждали”… История Дантиста, что потерял зрение, спасая побратимов

Буквально на их глазах россияне сбили наш боевой вертолет, а через объектив разведывательного Mavic дронщики 118-й бригады увидели выживших.

Операторы БПЛА решили сразу идти на помощь пилотам сбитого вертолета.

Среди окрестностей Работиного армейцы вытаскивали из-под огня раненых летчиков. Это произошло в феврале 2024 года.

Тогда участник операции с позывным Дантист получил контузию, которая поставила крест на его карьере аэроразведчика — сейчас он немного заикается и имеет плохое зрение, развилось косоглазие и отмер глазной нерв. Впрочем, он отказался от службы в тылу и сейчас передает свой опыт побратимам.

Воины 118-й бригады, ныне нуждающиеся в средствах на зарядные станции, нашли в своих архивах уникальные записи спасения пилотов.

Дантист вспоминает, что тогда работали у Работиного и, возвращаясь, даже не слышали, что оккупанты подбили наш вертолет. Этот удар снимал вражеский дрон.

Дантист направил свой Mavic к месту падения.

— Увидел много дыма и двух раненых. Решили идти на эвакуацию. Когда мы шли к вертолету, была сплошная тишина.

И где-то на подсознании мы понимали, что нас уже ждут, — рассказывает военный.

Один из пилотов был в тяжелом состоянии, но еще пытался помочь. Его выносили на руках. Россияне обстреливали группу эвакуации. Тогда Дантист и получил тяжелую контузию.

Тяжело раненый пилот, к сожалению, погиб.

Под обломками вертолета оставалось еще тело командира, которого нужно было достать и передать родным.

Раньше мы рассказывали тебе историю студента, который не побоялся собственной гибели и бросился спасать стариков после прилета: об этом можешь узнать из нашего другого материала.

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