“Нас вже чекали”… Історія Дантиста, який втратив зір, рятуючи побратимів

Буквально на їхніх очах росіяни збили наш бойовий гвинтокрил, а через об’єктив розвідувального Mavic дронарі 118-ї бригади вгледіли тих, хто вижив.

Тож, оператори БПЛА вирішили одразу йти на допомогу пілотам збитого гелікоптера.

Серед поля околиць Роботиного армійці витягали з-під вогню поранених льотчиків. Це сталося в лютому 2024.

Тоді учасник операції на псевдо Дантист отримав контузію, яка поставила хрест на його кар’єрі аеророзвідника — нині він трохи затинається і має поганий зір, розвинулась косоокість і відмер очний нерв. Втім, він відмовився від служби в тилу і нині передає свій досвід побратимам.

Вояки 118-ї бригади, що нині потребують коштів на зарядні станції, знайшли у своїх архівах унікальні записи порятунку пілотів.

Дантист пригадує, що тоді працювали біля Роботиного і, повертаючись, навіть не чули, що окупанти підбили наш вертоліт. Цей удар знімав ворожий дрон.

Дантист спрямував свій Mavic до місця падіння.

— Побачив багато диму, і двох поранених. Вирішили іти на евакуацію. Коли ми йшли до гелікоптера, була суцільна тиша.

І десь у підсвідомості ми розуміли, що нас вже чекають, — розповідає військовий.

Один із пілотів був у важкому стані, але ще намагався собі допомогти. Його виносили на руках. Росіяни обстрілювали групу евакуації. Саме тоді Дантист і отримав важку контузію.

Важкопоранений пілот, на жаль, загинув.

Під уламками гелікоптера залишалося ще тіло командира, якого потрібно було дістати і передати рідним.

Раніше ми розповідали тобі історію студента, який не побоявся власної загибелі і кинувся рятувати стареньких після прильоту: про це можеш дізнатися з нашого іншого матеріалу.

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