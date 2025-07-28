Виносив бабусю — пряме влучання… Історія студента, який рятував стареньких у Білій Церкві

Він одним із перших опинився на місці ворожої атаки та кинувся на допомогу людям. Рятував їхні життя, допоки росіяни не завдали повторного удару по тому ж місцю. Студент з Білої Церкви не вважає себе героєм, але точно таким є. Микола Хоменко згадує події місячної давнини, що назавжди закарбувалися в його пам’яті. Тоді росіяни вкотре здійснили нічну атаку на українські міста. У Білій Церкві ворожий Шахед поцілив у медичний заклад, де перебували маломобільні люди. Побачили вибухи, підбігли туди, там люди були всередині, — розповідає Микола. Надзвичайникам, які прибули на місце події, кинулися допомагати прості містяни. Цивільні разом із рятувальниками виносили маломобільних пацієнтів на ношах до території, куди могла під’їхати швидка допомога.— Хлопці, цивільні, які рятували, намагалися відштовхнути автомобілі швидкої допомоги, що знаходилися тут на території позаду мене, — пригадує рятувальник Олександр Коваль. Тієї ночі росіяни застосували свою звичну тактику: після першої атаки настала пауза, а згодом, під час рятувальної операції, пролунали повторні удари. На той момент, як згадує Микола, з понівеченої будівлі вдалося винести щонайменше шістьох пацієнтів. — Там були бабусі й дідусі, які не могли ходити, і ми почали їх витягувати. А коли вже був другий приліт, ми вже останню бабусю виносили, не встиг ні на коліна стати, нічого, і просто побачив метрів двісті від мене — Шахед. Останню бабусю, яку виносили… було пряме попадання, як мені вже казали, в голову, і одразу на місці вона померла, — з болем розповідає Микола. Під час того прильоту постраждали троє людей: двоє рятувальників та одна цивільна особа, якою виявився Микола. Читати на тему У дитини різані рани: Київ знову під російською атакою Атака на Київ: що відомо? Вороже залізяччя завдало Миколі серйозних поранень. — Рвана рана в мене на руці, у животі десять дірок було. Осколки потрапили туди. Зашивали і казали, що дають всього 3%, що я виживу. Вижив, слава Богу, — каже він. Попереду на нього чекає тривалий період відновлення. Ціна порятунку людських життів виявилася надзвичайно високою. Втім, геройським свій вчинок хлопець не вважає. Герої там, хто зараз захищає і хто в землі лежить. А я просто допоміг, — додає він. Раніше ми розповідали тобі іншу історію, про ветерана, який допоміг тваринам і вивіз їх з-під обстрілів. Тепер обладнав іпоцентр. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: Життєві історії, Україна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter