Відео Люди

Виносив бабусю — пряме влучання… Історія студента, який рятував стареньких у Білій Церкві

Олег Ендрексон, кореспондент програми Вікна-новини 28 Липня 2025, 20:00

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь