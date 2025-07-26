Вивіз поні з пекла: як ветеран створив свій іподром і кому він допомагає

На Дніпропетровщині з’явився Лос-Анджелес — це іпоцентр, місце, де оговтуються евакуйовані поні з Синельниківщини. Його заснував колишній військовий Максим Шункін. Разом із волонтерами він рятує тварин із прифронтових територій.

Ветеран пішов захищати Україну на початку повномасштабного вторгнення. Два роки був снайпером, аж поки не отримав травму. Тоді служба у Збройних силах завершилась. Натомість розпочалась волонтерська діяльність.

У центрі уже живуть чотири дорослих поні та лоша.

— Ми вивозили тварин звичайними мікроавтобусами, везли розбитими дорогами, зупинялися через кожні 15-20 км. Вони були мокрі, їм було спекотно. Ми переживали, нервували, їхали дуже довго, — розповідає Максим.

До нього звернулись знайомі, попросили вивезти тварин з-під постійних обстрілів.

Я ніколи не займався кіньми. Для мене це був новий досвід. Мені довелося їх привести до своєї родини і сказати: “Давайте всі разом об’єднаємо зусилля і допоможемо, врятуємо цих тварин”, — розповідає ветеран.

Родина підтримала. І тепер, буквально на городі, в облаштованій стайні живуть чотири поні і маленьке лоша.

Зараз тварини майже ручні. Та це результат щоденної праці робітників екоіпоцентру.

Центр немає постійного фінансування, усе тримається на ентузіазмі небайдужих. Сусід носить сіно з городу, а родина переселенців, яка орендує земельну ділянку неподалік, допомагає у догляді за тваринами.

Зараз до центру приходять діти зі всієї околиці та приїздять ветерани війни, аби розвантажити думки та наповнитися енергією.

Та у майбутньому Лос-Анджелес планують перетворити на повноцінний екоцентр з лекціями, прогулянками степом, історичними довідками про Богуслав — село з козацьким корінням, що пережило голодомори та війни.

А наразі Іпоцентр потребує нашої допомоги, адже на зиму працівники планують перебудувати колишню теплицю, щоб було де тримати тварин у холодну пору. А поки тепло — чекають усіх в гості.

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