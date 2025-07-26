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Вивіз поні з пекла: як ветеран створив свій іподром і кому він допомагає

Вікторія Мельник, журналістка сайту 26 Липня 2025, 21:00

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