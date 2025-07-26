Вывез пони из ада: как ветеран создал свой ипподром и кому он помогает

В Днепропетровской области появился Лос-Анджелес — это иппоцентр, место, где приходят в себя эвакуированные пони из Синельниковской громады. Его основал бывший военный Максим Шункин. Вместе с волонтерами он спасает животных с прифронтовых территорий.

Ветеран пошел защищать Украину в начале полномасштабного вторжения. Два года был снайпером, пока не получил травму. Тогда служба в Вооруженных Силах завершилась. Началась волонтерская деятельность.

В центре уже живут четыре взрослых пони и жеребенок.

— Мы вывозили животных в обычных микроавтобусах, везли по разбитым дорогам, останавливались через каждые 15-20 км. Они были мокрые, им было жарко. Мы переживали, нервничали, ехали очень долго, — рассказывает Максим.

К нему обратились знакомые, попросили вывезти животных из-под постоянных обстрелов.

Я никогда не занимался лошадьми. Для меня это был новый опыт. Мне пришлось их привезти в свою семью и сказать: “Давайте все вместе объединим усилия и поможем, спасем этих животных”, — рассказывает ветеран.

Семья поддержала. И теперь, буквально на огороде, в обустроенной конюшне живут четыре пони и маленький жеребенок.

Сейчас животные почти ручные. Но это — результат ежедневного труда рабочих экоиппоцентра.

Центр не имеет постоянного финансирования, все держится на энтузиазме неравнодушных. Сосед носит сено из огорода, а семья переселенцев, арендующая земельный участок неподалеку, помогает в уходе за животными.

Сейчас в центр приходят дети со всей окрестности и приезжают ветераны войны, чтобы разгрузить мысли и наполниться энергией.

Но в будущем Лос-Анджелес планируют превратить в полноценный экоцентр с лекциями, прогулками по степи, историческими уроками о Богуславе — селе с казацкими корнями, пережившим Голодомор и войны.

А пока иппоцентр нуждается в нашей помощи, ведь на зиму работники планируют перестроить прежнюю теплицу, чтобы было где держать животных в холодное время. А пока тепло — ждут всех в гости.

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