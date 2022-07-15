Сыроварня на линии огня: как украинцы выживали на войне и успевали спасать других

Бизнес сейчас переживает кризисное время. Многие предприниматели были вынуждены закрывать свое дело и переезжать в более безопасное место, чей-то бизнес уже уничтожили российские ракеты, а кто-то прибег к программе релокации.

Очевидно, что бизнес поддерживает экономику, которой приходится особенно сложно во время войны. Однако нужно время, чтобы приспособиться к новой реальности.

Кто-то выбирает открывать свое дело заново в более безопасном регионе, кто-то прекратить деятельность из-за постоянной угрозы и нестабильности, а некоторые предприниматели ждут освобождения родного города.

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Сегодня мы расскажем, как приспособилась к войне семейная сыроварня и какую личную миссию нашли ее владельцы.

Сыроварня: от маленькой кухни до фермы

Супруги Алена и Юрий начинали с простых экспериментов на своей кухне в Бердянске. С тех пор хобби сыроделия их настолько увлекло, что они решили открыть маленький бизнес и готовить сыры для других.

Для этого дела даже купили дом, который превратили в сыроварню. Изюминкой же стал привезенный из Италии чан ручной работы на 150 литров. За день супруги могли сварить в нем 15 килограммов сыра.

К моменту войны в их ассортименте уже скопилось 15 видов разнообразного крафтового сыра, который успешно продавали местным или через социальные сети.

Бизнес продолжал бы развиваться и расти, однако война внесла коррективы как в жизнь, так и в работу, так что маленькой семейной сыроварне пришлось приспосабливаться.

Маленькая миссия сыроварни во время войны

Ночью 24 февраля многие как будто предчувствовали приближение войны и не могли заснуть. Среди них была и Алена. В ту ночь она проснулась в 4 утра, а потом услышала взрывы, и семья вместе с детьми спустилась в подвал.

Многие предприниматели принимали тяжелое решение: перевезти бизнес или закрыться. Сыроварня держала четкую позицию оставаться до последнего.

Мы не собирались ничего вывозить или убегать куда-то.

В подвале предпринимателей было 600-700 килограмм созревавшего сыра. Ему требовались особые условия, в обычном грузовике транспортировать его невозможно.

По словам Алены, трудности были бы и с перевозкой огромного чана для варки сыра.

Однако транспортировка сыра и чана была второстепенной причиной оставаться. Семейный бизнес нашел нечто гораздо важнее – собственную миссию и маленькое место в большой системе взаимопомощи.

Мы чувствовали себя такими нужными: с утра развозили сыр, днем ​​шли на проукраинский митинг и транслировали его в соцсетях.

Почти сразу Бердянск оказался под оккупацией, также российские войска захватили значительную часть Запорожской области, однако это не пугало, наоборот, придавало силы.

Предприниматели продолжали заниматься обычными делами на ферме, и вскоре их продукты начали спасать других. Таким образом, происходила первая адаптация их бизнеса к войне.

Вся работа стала, люди массово начали выезжать, а оставшиеся должны были выживать. Поэтому все чаще супруги раздавали свой товар, чтобы другие не голодали.

В тот момент в городе уже не было газа, поэтому в полевых условиях они пастеризовали молоко, через сепаратор перегоняли сметану, в печи кипятили воду и раздавали соседям, развозили продукты по школам для эвакуированных.

Так что этот бизнес, как и многие другие, превратился в маленькую волонтерскую организацию. Кроме этого семья предпринимателей приютила у себя на ферме семью из Мариуполя.

Уехать их заставили многочисленные задержания активистов, прекращение поставок молока и сообщения с личными угрозами Алене и ее дочери.

Было принято тяжелое решение переехать в Хмельницкую область, а ферму оставить на переселенцев.

Адаптация бизнеса к войне: в шаге от великой мечты

Раньше супруги часто путешествовали по Европе и увлекались иностранными сыроварнями, мечтая о развитии собственного дела за рубежом.

Однако после 24 февраля приоритеты значительно изменились. Семейный бизнес по сыроварению теперь не думает продолжать в Европе, хотя были предложения с Германии.

Даже релокация в другую область, несмотря на хорошие перспективы в Хмельницком, не рассматривается. Позиция предпринимателей четкая – встретить победу дома и продолжить варить сыр в родном Бердянске.

Будем делать все, чтобы вернуть жизнь в Бердянск. Потому что если мы все разъедемся из своих городов и своей страны — за что же сейчас погибают наши ребята?

И все же предпринимателям пришлось приспособить свое дело к современным условиям, чтобы продолжать поддерживать экономику и иметь деньги для жизни. Они продают видео рецепты сыра, закваски и ферменты.

Однако в большинстве их деятельность осталась волонтерской. Сейчас они снимают квартиру в Киеве и постоянно ездят в область, чтобы раздавать людям помощь.

Для экономики очень важен средний и малый бизнес, поэтому предпринимателей, которые остаются работать на отечественном рынке, можно назвать отдельным бизнес-фронтом. Какой вклад вносит бизнес в развитие экономики, читай в нашем материале.

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