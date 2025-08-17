Слышу, где летит: как оперный певец стал защитником неба над Киевом

Украинский оперный певец, заслуженный артист Украины Тарас Бережанский демонстрирует впечатляющее сочетание двух, казалось бы, несовместимых миров: изящного искусства и суровой военной службы.

Между выступлениями на сценах Львовской и Национальной оперы он несет боевое дежурство в составе добровольческого формирования территориальной обороны Мрія, защищая небо над Киевом от вражеских ракет и дронов.

Тарас защищает небо над Киевом

Тарас Бережанский, известный под позывным Опера, служит в мобильной огневой группе, которая стоит на защите столицы. Его задача — вместе с товарищами не допустить проникновения вражеских беспилотников в город.

Служба требует полной отдачи и постоянной готовности, ведь тактика врага постоянно меняется.

Российские дроны летают на разных высотах, выключают моторы, маскируются, что значительно усложняет их обнаружение и сбивание.

Бережанский рассказывает, что музыкальный слух, который он оттачивал годами на оперных сценах, стал неожиданным преимуществом на войне.

Он помогает ему различать количество дронов, которые летят, и точнее ориентироваться в пространстве по звуку.

Несмотря на сложные условия, Тарас не теряет оптимизма и веры в эффективность своей работы.

Он объясняет, что именно благодаря мобильным огневым группам враг вынужден менять тактику и летать выше, где уже работают более мощные системы ПВО.

Командир его группы Сергей Сас подчеркивает, что даже сам факт принуждения врага к смене тактики является значительным результатом.

Музыка и война: сочетание несовместимого

Несмотря на риски и изнурительный график, Тарас Бережанский продолжает активно заниматься оперным искусством.

Он подчёркивает, что для него это не просто работа, а призвание, которому он посвятил всю свою жизнь.

Покидать сцену означало бы для него, как для спортсмена, потерять форму, которую потом чрезвычайно трудно восстановить.

Именно поэтому он искал такую возможность службы, которая позволила бы ему совмещать военное дело с творчеством.

В добровольческом формировании он нашел поддержку и понимание. Здесь служат люди разных профессий — от судей и юристов до деятелей искусства, которых объединяет общая цель — защита Украины.

Семья Тараса сначала была против его решения, но позже приняла его выбор, понимая, что он делает это с глубоким убеждением.

У Бережанск1ого есть бронь от театра как у заслуженного артиста Украины, что позволяет ему продолжать свою оперную деятельность.

Но он решил служить и находить время и на репетиции, и на выступления, даже после бессонных ночей на дежурстве. Его коллеги по сцене и товарищи по службе стали для него одной большой семьей.

Тарас работает над новой постановкой оперы

Одним из самых значимых проектов, над которыми сейчас работает Тарас Бережанский, является постановка оперы Мазепа во Львовской опере.

В этой новой версии, написанной современным украинским композитором Александром Родином, Бережанский исполнит партию гетмана.

Эта постановка является настоящим творческим вызовом. В отличие от классической версии Чайковского, где Мазепа — баритон, в новой опере это партия для баса.

Это позволит по-новому раскрыть образ гетмана, освободив его от стереотипов, навязанных российской пропагандой.

По словам Бережанского, опера покажет иной взгляд на фигуру Мазепы, а режиссер Василий Вовкун обещает необычную интерпретацию, которая заинтересует как опытных театралов, так и молодую аудиторию.

Также Тарас Бережанский рассказывает об успехе переосмысления оперы Запорожец за Дунаем во Львовской опере.

Мечты о будущем: на сцене и после победы

Тарас Бережанский не скрывает, что мечтает о возвращении к мирной жизни, где его основным полем деятельности будет оперная сцена.

Его мечты не ограничиваются украинскими театрами. Он готовит новые международные проекты, в частности сотрудничество с Данией над оперой Вагнера Летучий голландец.

Все исполнители — украинские артисты, что является еще одним доказательством мирового признания украинской культуры.

Кроме того, певец мечтает исполнить партии, которые являются вершиной для каждого баса, такие как Аттила из одноимённой оперы Верди и король Филипп II из оперы Дон Карлос.

Эти образы, наполненные силой и драматизмом, лучше всего отражают его внутренний мир и его борьбу за правду и справедливость.

На вопрос, поет ли он на позиции, Тарас улыбается. Говорит, что иностранные журналисты просили его исполнить гимн, а сам он любит петь народные песни.

Однако его самая большая мечта — чтобы пение звучало только на мирных сценах, когда Украина одержит победу.

