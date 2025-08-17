Чую, де летить: як оперний співак став захисником неба над Києвом

Український оперний співак, заслужений артист України Тарас Бережанський, демонструє дивовижне поєднання двох, здавалося б, несумісних світів: витонченого мистецтва і суворої військової служби.

Поміж виступами на сценах Львівської та Національної опер, він несе бойове чергування у складі добровольчого формування територіальної оборони Мрія, захищаючи небо над Києвом від ворожих ракет і дронів.

Його історію розповіло видання Укрінформ.

Тарас захищає небо над Києвом

Тарас Бережанський, відомий за позивним Опера, служить у мобільній вогневій групі, яка стоїть на захисті столиці. Його завдання — разом із побратимами не допустити проникнення ворожих безпілотників у місто.

Служба вимагає повної відданості та постійної готовності, адже тактика ворога постійно змінюється. Російські дрони летять на різних висотах, вимикають мотори, маскуються, що значно ускладнює їхнє виявлення та збиття.

Бережанський розповідає, що музикальний слух, який він відточував роками на оперних сценах, став неочікуваною перевагою на війні.

Він допомагає йому розрізняти кількість дронів, що летять, і точніше орієнтуватися в просторі за звуком.

Попри складні умови, Тарас не втрачає оптимізму і віри в ефективність своєї роботи.

Він пояснює, що саме завдяки мобільним вогневим групам ворог змушений змінювати тактику і літати вище, де вже працюють потужніші системи ППО.

Командир його групи Сергій Сас наголошує, що навіть сам факт примусу ворога до зміни тактики є значним результатом.

Музика і війна: поєднання несумісного

Попри ризики та виснажливий графік, Тарас Бережанський продовжує активно займатися оперним мистецтвом.

Він підкреслює, що для нього це не просто робота, а покликання, якому він присвятив усе своє життя.

Залишати сцену означало б для нього, як для спортсмена, втратити форму, яку потім надзвичайно важко відновити.

Саме тому він шукав таку можливість служби, яка дозволила б йому поєднувати військову справу з творчістю.

У добровольчому формуванні він знайшов підтримку та розуміння. Тут служать люди різних професій, від суддів і юристів до митців, яких об’єднала спільна мета — захист України.

Сім’я Тараса спочатку була проти його рішення, але згодом прийняла його вибір, зрозумівши, що він робить це з глибоким переконанням.

Бережанський має бронь від театру як заслужений артист України, що дозволяє йому продовжувати свою оперну діяльність.

Та він вирішив служити й водночас знаходити час і на репетиції, і на виступи, навіть після безсонних ночей на чергуванні. Його колеги по сцені та побратими на позиції стали для нього однією великою родиною.

Тарас працює над новою постановкою опери

Одним із найбільш знакових проектів, над яким зараз працює Тарас Бережанський, є постановка опери Мазепа у Львівській опері.

У цій новій версії, написаній сучасним українським композитором Олександром Родіним, Бережанський виконає партію гетьмана.

Ця постановка є справжнім творчим викликом. На відміну від класичної версії Чайковського, де Мазепа — баритон, у новій опері це партія для баса.

Це дозволить по-новому розкрити образ гетьмана, звільнивши його від стереотипів, нав’язаних російською пропагандою.

За словами Бережанського, опера покаже інший погляд на постать Мазепи, а режисер Василь Вовкун обіцяє незвичну інтерпретацію, яка зацікавить як досвідчених театралів, так і молоду аудиторію.

Також Тарас Бережанський розповідає про успіх переосмислення опери Запорожець за Дунаєм у Львівській опері.

Мрії про майбутнє: на сцені та після перемоги

Тарас Бережанський не приховує, що мріє про повернення до мирного життя, де його основним полем діяльності буде оперна сцена.

Його мрії не обмежуються українськими театрами. Він готує нові міжнародні проєкти, зокрема, співпрацю з Данією над оперою Вагнера Летючий голландець

Усі виконавці — українські артисти, що є ще одним доказом світового визнання української культури.

Крім того, співак мріє виконати партії, які є вершиною для кожного баса, такі як Аттіла з однойменної опери Верді та король Філіп ІІ з опери Дон Карлос

Ці образи, сповнені сили та драматизму, якнайкраще відображають його внутрішній світ та його боротьбу за правду і справедливість.

На запитання, чи співає він на позиції, Тарас посміхається. Каже, що іноземні журналісти просили його заспівати гімн, а сам він любить виконувати народні пісні.

Однак найбільша його мрія — щоб спів лунав лише на мирних сценах, коли Україна здобуде перемогу.

Головне фото: Укрінформ.

