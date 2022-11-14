Украинские тропики: история владельца экзотической фермы в Киевской области, которая пережила обстрелы и взрывы

Все началось с маленького саженца. Анатолий Патий впервые в жизни увидел апельсин в 1959 году, когда родной дядя привез экзотический фрукт в подарок.

Вкус настолько пришелся по душе маленькому мальчику, что совет отца попытаться вырастить еще один такой плод оказался удивительно увлекательным. Это было чудо, когда из маленькой косточки проросло деревце.

Первые цветы на нем появились только через 23 года, поэтому, пока длилось долгое ожидание, Анатолий успел выучиться на инженера-системотехника и поехать на заработки на строительство.

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Мужчина работал упорно, а соответственно и зарплату уже имел солидную. Поэтому в свободное от работы время начало посещать библиотеку и читать больше о системах выращивания экзотических фруктов.

В то время в жизни Анатолия случился еще один судьбоносный подарок — на этот раз друг привез ему саженец лимона Мейера. Мужчина попытался выращивать этот цитрусовый прямо на подоконнике своей однокомнатной квартиры.

Растения постоянно приходилось подсвечивать лампами, а плодов было мало, поэтому у Анатолия появилась идея создать новый сорт, который мог бы прижиться даже в обычной квартире.

Инновационные идеи и средства помогли ему убедить учёных института биологии в Киеве провести несколько экспериментов.

Они сначала посмеялись над моей идеей склеивать клетки лазером, но все же согласились.

Так началось 25-летнее сотрудничество. За это время появились такие новые виды, как лимон киевский крупноплодный, весящий полтора килограмма, лимон, скрещенный с апельсином, и инжир, скрещенный с шелковицей.

Пока ученые занимались наукой, Анатолий — тем, что умел к тому времени лучше всего — строительством. Мужчина купил дом и стал рядом с ним строить теплицу. Ее особенность заключалась в том, что она была вкопана в землю. Меня в этом селе Кротом прозвали, потому что неделями копал и вывозил землю. Пять вагонов вывез. Но создал первую теплицу, которая работала по принципу термоса: не впускала холод и не выпускала тепло. Впоследствии мужчина даже запатентовал технологию в Германии. А позже, когда уже не смог выполнять все заказы, достигавшие до 700 тысяч саженцев в год, начал создавать франшизу. Когда же стало понятно, что технология работает отлично, то построил новый дом в Киевской области вместе с новой теплицей на 750 кв. м под названием Банановая ферма. Когда большие морозы и солнца нет, то я отапливаю дом и теплицу три часа в сутки. Это большая экономия. В его теплице теперь существует две климатические зоны — тропики и субтропики. Мужчина выращивает там лимоны, лаймы, мандарины, апельсины, оливки, бананы, ананасы, гранаты и даже кофейные деревья.

Многие приезжали полюбоваться красотой теплицы, приобрести себе ее частицу и насладиться чарующим ароматом. Но после 24 февраля эта душистая атмосфера стала укрытием для семьи Анатолия.

Россияне тогда оккупировали село, находившееся в 30 км от дома мужчины. Поэтому и взрывы были слышны, и прилетало неоднократно. После очередного обстрела Анатолий вместе с женой Татьяной решили выехать через объявленный “зеленый коридор”.

Долгое время женщина помогала местной терробороне и готовила для них вареники, но после того, как пришлось уехать за границу, решила продолжить поддерживать украинскую армию. Татьяна и до полномасштабной войны занималась созданием картин в технике ошибана, так что после отъезда начала продавать свои работы. Все средства передавала в ВСУ.

Так и прожили супруги на чужбине полгода. А когда вернулись, были рады увидеть, что тропический сад пережил холода и обстрелы.

Садоводство — это моя жизнь. Я большую ее часть вложил в то, чтобы каждый дома мог иметь свои тропики.

А вот переселенка из Алчевска, что в Луганской области, мечтала дать людям настоящий дом и помочь им стать фермерами. Читай, как Екатерина Тарасенко создала приют для ВПЛ.

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Фото: Банановая ферма Анатолия Патия