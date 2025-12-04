Победил рак, но чуть не погиб из-за почек: невероятная история спасения маленького Артура

Львовские хирурги совершили настоящее медицинское чудо. Впервые в истории украинской медицины ребенку провели двойную родственную трансплантацию. Чтобы спасти 7-летнего Артура, органы ему отдали самые родные люди — мама и папа. Эту невероятную историю борьбы за жизнь рассказали в детской больнице Святого Николая, которая входит в состав Первого медобъединения Львова.

От победы над раком до отказа почек

Жизненный путь маленького Артура из Ивано-Франковской области напоминает остросюжетную драму со счастливым финалом. Мальчик родился здоровым, но уже в два года ему поставили страшный диагноз — саркома малого таза. Это была крайне агрессивная злокачественная опухоль. После изнурительного лечения рак отступил, но испытания для семьи на этом не закончились.

Впоследствии у ребенка обнаружили мочекаменную болезнь. Врачи делали все возможное, дробили камни, но они появлялись снова и снова. Ситуация стала критической, когда, несмотря на терапию, у мальчика одна за другой отказали обе почки. Ребенок оказался на диализе.

Врач-нефролог Лилия Грицкив вспоминает тот сложный период с болью:

Мы буквально выхаживали Артура. В 7 лет он весил всего 16 килограммов. Ему часто становилось плохо на гемодиализе.

Медики долго искали причину, почему организм ребенка так стремительно разрушает сам себя. Ответ дало лишь расширенное генетическое обследование, анализы для которого пришлось отправлять аж в Корею. Результат шокировал — у мальчика обнаружили первичную гипероксалурию.

Это редкая генетическая мутация, из-за которой печень не вырабатывает необходимый фермент для выведения оксалатов. В организме Артура эти вещества превращались в нерастворимую соль, которая оседала в мочевыводящих путях и быстро уничтожила его почки. Стало понятно, что обычная пересадка почки не поможет, ведь больная печень снова разрушит новый орган.

Решение, не имевшее аналогов в Украине

Перед медиками встала сверхсложная задача: чтобы спасти жизнь мальчику, нужно было заменить сразу два органа. Руководитель Центра трансплантологии Максим Овечко объяснил сложность ситуации:

Это был настоящий вызов. Ранее в Украине никому не проводили такую комбинированную родственную трансплантацию ребенку с гипероксалурией. Пересадить только почку было невозможно, так как первопричина была в печени. Поэтому, чтобы дать Артуру шанс на жизнь, пришлось выполнить трансплантацию обоих органов, донорами которых стали его мама и папа.

Поэтапная операция ради жизни

Спасательная миссия проходила в несколько сложных этапов, растянутых во времени. Сначала трансплантологическая бригада должна была удалить почки Артура, которые уже не работали, ведь там гнездилась инфекция, которую необходимо было побороть. Лишь спустя месяц после этого хирурги выполнили трансплантацию почки, донором которой стал папа мальчика.

Еще через три недели пришло время для решающего шага — пересадки части печени, которую отдала мама. Это позволило исправить генетическую ошибку в организме ребенка. К этой финальной операции львовские медики привлекли коллег из Национального научного центра хирургии и трансплантологии им. Шалимова во главе с Александром Гриненко.

Все вмешательства прошли успешно: папина почка и часть маминой печени прижились и работают. Артур, который пять лет провел в больницах, наконец возвращается к нормальному детству.

В больнице не скрывают радости за своего пациента:

5 лет борьбы, больниц и неопределенности позади. Сегодня Артур наконец набирает вес, смеется и мечтает об осуществлении простых детских желаний, таких как впервые в жизни выпить сладкой газировки. Желаем Артурчику крепкого здоровья и исполнения желаний!

