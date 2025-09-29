Вдихнула ковпачок від ручки: у Львові терміново прооперували дитину

У Львові дитина вдихнула ковпачок від ручки, внаслідок чого шматок пластику застряг у бронхах. Лікарям довелося робити операцію на грудній клітині, щоб дістати сторонній предмет, повідомив хірург Дитячої лікарні святого Миколая Дмитро Грицак.

— Один маленький предмет — велика операція. Здається, це така звична справа у школі — жувати ручку під час уроку. Але цього разу все закінчилося операційною, — зауважив лікар.

Він розповів, чим скінчилася історія та чому батькам варто бути особливо обачними.

Дитина вдихнула ковпачок: її прооперували

Коли дитину доставили до лікарні, одразу провели бронхоскопію, на якій помітили стороннє тіло у лівому нижньодольовому бронху.

— Ковпачок був щільно вклинений, слизова набрякла. Витягнути через бронхоскоп неможливо, спроби тривали близько 4-х годин, — навів деталі медик.

Єдиним виходом виявилася торакотомія — відкрита операція на грудній клітці. Під час хірургічного втручання ковпачок успішно вилучили з дихальних шляхів.

Чому важливо ховати дрібні деталі від дітей

Дмитро Грицак нагадує, що сторонні тіла в дихальних шляхах є однією з найчастіших причин раптової асфіксії у дітей. Особливо небезпечним є ковпачок від ручки. Він гладкий, слизький та без виступів.

— Якщо вони без вентиляційного отвору, то перекривають просвіт бронха чи трахеї повністю. У дитини є лише лічені хвилини, поки перекритий доступ повітря.

У зв’язку з інцидентом хірург сформував перелік порад для батьків:

купувати дітям лише ручки з ковпачками, які мають отвір;

стежити, щоб діти не бігали з ручками в роті та не жували ковпачки;

якщо дитина раптово почала кашляти, захлинатися чи дихати зі свистом, це може свідчити про стороннє тіло, і час іде на хвилини.

Навіть один отвір у ковпачку стає шансом на уникнення трагедії. Переважна більшість сторонніх тіл видаляється ендоскопічно, проте є випадки, коли єдиний варіант — відкрите оперативне втручання.

Небезпека може чатувати на дітей всюди. Наприклад, якщо вони граються у конструктор. Що робити, якщо дитина проковтнула маленьку деталь, ми розповідали раніше.

