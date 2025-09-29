Вдохнула колпачок от ручки: во Львове срочно прооперировали ребенка

Во Львове ребенок вдохнул колпачок от ручки, в результате чего кусок пластика застрял в бронхах. Врачам пришлось делать операцию на грудной клетке, чтобы достать посторонний предмет, сообщил хирург Детской больницы святого Николая Дмитрий Грицак.

— Один маленький предмет — большая операция. Кажется, это привычное дело в школе — жевать ручку во время урока. Но на этот раз все закончилось операционной, — заметил врач.

Он рассказал, чем кончилась история и почему родителям следует быть особенно осмотрительными.

Ребенок вдохнул колпачок: его прооперировали

Когда ребенка доставили в больницу, сразу провели бронхоскопию, на которой заметили инородное тело в левом нижнедолевом бронхе.

— Колпачок был плотно вклиненный, слизистая отекла. Вытащить через бронхоскоп невозможно, попытки продолжались около 4-х часов, — привел детали медик.

Единственным выходом оказалась торакотомия — открытая операция на грудной клетке. Во время хирургического вмешательства колпачок успешно изъяли из дыхательных путей.

Почему важно прятать мелкие детали от детей

Дмитрий Грицак напоминает, что посторонние тела в дыхательных путях являются одной из самых частых причин внезапной асфиксии у детей. Особенно опасен колпачок от ручки. Он гладкий, скользкий и без выступов.

— Если они без вентиляционного отверстия, то перекрывают просвет бронха или трахеи полностью. У ребенка есть только считанные минуты, пока перекрыт доступ воздуха.

В связи с инцидентом хирург сформировал перечень советов для родителей:

покупать детям только ручки с колпачками, имеющими отверстие;

следить, чтобы дети не бегали с ручками во рту и не жевали колпачки;

если ребенок внезапно начал кашлять, захлебываться или дышать со свистом, это может свидетельствовать о постороннем теле, и время идет на минуты.

Даже одно отверстие в колпачке становится шансом избегать трагедии. Подавляющее большинство посторонних тел удаляется эндоскопически, однако есть случаи, когда единственный вариант — открытое оперативное вмешательство.

Опасность может подстерегать детей повсюду. К примеру, если они играются в конструктор. Что делать, если ребенок проглотил маленькую деталь, мы рассказывали раньше.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!