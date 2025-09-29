Для тебя Новости

Вдохнула колпачок от ручки: во Львове срочно прооперировали ребенка

Ирина Танасийчук, журналист сайта 29 сентября 2025, 17:00 2 мин.
Вдохнула колпачок от ручки: во Львове срочно прооперировали ребенка
Фото: Дмитрий Грицак / Facebook

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь