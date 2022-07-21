Устроился сам и помогает землякам! В Днепре мариуполец открыл собственный гуманитарный центр

В Днепре мариуполец открыл социально-гуманитарный центр для земляков. При нем работает и кафе.

Читай, как резиденция Вільний простір — Little Mariupol помогает переселенцам.

Мы видели, как горит Мариуполь

Владимир Лихачев вспоминает, как занимался любимым делом в родном Мариуполе последние 15 лет. Там вместе с семьей он имел два магазина-кафе.

Они назывались Чай, кофе и другие колониальные товары. Там работала моя семья, были наемные продавцы. Это было место для встречи друзей и знакомых.

Это просто был поток счастья, общения, хорошего настроения и положительных эмоций, — говорит предприниматель.

Мужчина рассказывает, что, несмотря на российско-украинскую войну, которая продолжалась с 2014 года, Мариуполь развивался. Но все изменила полномасштабная агрессия России.

Уже на следующий день после начала наступления оккупантов Владимир с семьей покинул город и временно остановился неподалеку — на ферме своего друга. Говорит, что никогда не забудет происходящее с Мариуполем в те дни.

Мы видели, как горит город. Мимо нас пролетали самолеты, вертолеты. Естественно, залпы Градов слышали и разрывы. Мы понимали и предполагали, что там происходит что-то ужасное, — делится Владимир.

А позже он узнал, что в его квартиру попали два снаряда, а семейных кафе больше нет.

Открытие гуманитарного центра

С конца марта мужчина с семьей живет в Днепре. Сначала их приютили в шелтере. Владимир сразу начал искать работу по специальности, потому что был не только владельцем, но и баристой.

Так познакомился с другим переселенцем из Мариуполя, собиравшимся открывать в Днепре специальный гуманитарный центр для беженцев. И там как раз планировалось кафе.

Сейчас это гуманитарное пространство, оказывающее психологическую, юридическую поддержку и реабилитацию переселенцам и военнослужащим.

Каждый человек может прийти сюда, бесплатно получить все услуги, а также выпить вкусный кофе.

Часть прибыли Владимир отдает на нужды переселенцев. Фишка кофейни — подвешенный кофе, то есть, когда покупатель может наперед заплатить за напиток. Для мариупольцев и военнослужащих он здесь бесплатный.

Владимир говорит, что в Днепре уже освоился. Добрые люди бесплатно предоставили ему жилье. Но, конечно, вернуться в родной город все же хочется.

Кто угодно может позавидовать украинской доброте и искренности. В Днепре волонтер за свой счет покупает и ремонтирует дома для переселенцев. Читай историю Стаса Теплова.

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