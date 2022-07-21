Рассказы

Устроился сам и помогает землякам! В Днепре мариуполец открыл собственный гуманитарный центр

София Богуцкая, региональный журналист программы Вікна-новини 21 июля 2022, 19:30
Вільний простір — Little Mariupol - гуманітарний центр у Дніпрі

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