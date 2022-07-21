Розповіді

Влаштувався сам і допомагає землякам! У Дніпрі маріуполець відкрив власний гуманітарний центр

Софія Богуцька, регіональна журналістка програми Вікна-новини 21 Липня 2022, 19:30
Вільний простір — Little Mariupol - гуманітарний центр у Дніпрі

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