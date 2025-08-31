Пять лет терпела боль в челюсти: украинке вылечили редкую патологию

В Больнице Святого Пантелеймона поделились счастливой историей. Женщине, которая годами не могла нормально есть и спать из-за редкой патологии, провели успешную операцию! Делимся работой врачей и историей.

Пять лет терпела редкую невралгию: история Любови Сливки

У 47-летней Любови Сливки из Львовской области последние годы были постоянные боли в челюсти. Она не могла комфортно есть, спать и вообще жить. Женщина думала, что дело в зубах, и нужно их пролечить. Лечение зубов не только не помогло, но и усилило и без того резкие боли.

Некоторое время Любовь могла жить дальше с болезненными симптомами, ведь постоянно пила обезболивающие. А когда они перестали действовать, женщина решила обратиться к врачам.

С появлением этой проблемы у меня все изменилось. Я не могла есть, пить, спать. Каждое прикосновение или сквозняк провоцировали страшные приступы. Это такая жгучая боль, будто бьет током и отдает во всю челюсть, — делится Любовь Сливка.

“Проблемами с зубами” на самом деле оказалась редкая патология — невралгия тройничного нерва.

Из-за адской боли Любовь не могла разговаривать и спать. Поэтому за дело взялись нейрохирурги больницы Святого Пантелеймона.

Женщине проделали сложную операцию. Впервые она была проведена с помощью эндоскопа. Такую новейшую методику оперирования тройничного нерва в Украине только внедряют.

Невролог посоветовал женщине сделать МРТ. Именно оно показало причину такой мучительной боли — сжатие тройничного нерва сосудом.

Врачи объясняют, что эта патология очень редкая, и встречается у 15 человек из 100 000.

Невралгию у Любови вызвал сосудисто-нервный конфликт. Мозжечковая артерия давила на тройничный нерв. Из-за этого возникли боли, которые постоянно усиливались. В таком случае могла помочь только операция.

Мы проводили много таких вмешательств, но делали их с помощью микроскопа. Недавно коллеги вернулись из командировки в Японии, где позаимствовали новую методику лечения, а именно с помощью эндоскопа, — говорит нейрохирург Больницы Святого Пантелеймона Ярослав Дижак.

Новая техника операций является более легкой для врачей и менее болезненной для пациентов. Сначала нейрохирурги провели небольшой разрез, ввели эндоскоп и точно визуализировали проблему. Затем разъединили спайки между сосудами и нервом и установили между ними барьер. После этого мозжечковая артерия и тройничный нерв больше не конфликтовали.

В 90% случаев такая операция эффективна. Любовь делится, что боль в челюсти исчезла сразу после операции.

Я впервые за долгое время почистила зубы без боли и дискомфорта. Для людей это обыденные вещи, но для меня это вау! Уже на следующий день я исполнила свою мечту съесть мороженое! И мне не было больно.

Через восемь дней после операции женщину выписали. Теперь она будет наверстывать все то, что пропустила за пять лет боли.

