П’ять років терпіла біль щелепи: українці вилікували рідкісну патологію

У Лікарні Святого Пантелеймона поділилися щасливою історією. Жінці, яка роками не могла нормально їсти і спати через рідкісну патологію, провели успішну операцію! Ділимося роботою лікарів та історією.

П’ять років терпіла рідкісну невралгію: історія Любові Сливки

У 47-річної Любові Сливки з Львівської області протягом останніх років були постійні болі у щелепі. Вона не могла комфортно їсти, спати і загалом жити. Жінка думала, що справа в зубах, і потрібно їх пролікувати. Лікування зубів не лише не допомогло, а й посилило і без того різкі болі.

Певний час Любов могла жити далі з болючими симптомами, адже постійно пила знеболювальні. А коли вони перестали діяти, жінка вирішила звернутися до лікарів.

З появою цієї проблеми в мене змінилось все. Я не могла їсти, пити, спати. Кожен дотик чи протяг провокували страшні напади. Це такий пекучий біль, як наче б’є струмом та віддає в усю щелепу, — ділиться Любов Сливка.

“Проблемами із зубами” насправді виявилася рідкісна патологія — невралгія трійчастого нерва.

Через пекельний біль Любов не могла розмовляти і спати. Тож до справи узялися нейрохірурги лікарні Святого Пантелеймона.

Жінці виконали складну операцію. Вперше її провели за допомогою ендоскопа. Таку новітню методику оперування трійчастого нерва в Україні лише впроваджують.

Невролог порадив жінці зробити МРТ. Саме воно показало причину такого нестерпного болю — стиснення трійчастого нерва судиною.

Лікарі пояснюють, що ця патологія є дуже рідкісною, і трапляється у 15 людей зі 100 000.

Невралгію у Любові викликав судинно-нервовий конфлікт. Мозочкова артерія тиснула на трійчастий нерв. Через це виникли болі, які постійно посилювалися. У такому випадку могла допомогти лише операція.

Ми проводили багато таких втручань, але виконували їх за допомогою мікроскопа. Нещодавно колеги повернулись з відрядження у Японії, де запозичили нову методику лікування, а саме — за допомогою ендоскопа, — каже нейрохірург Лікарні Святого Пантелеймона Ярослав Діжак.

Нова техніка операцій є легшою для лікарів і менш болісною для пацієнтів. Спершу нейрохірурги зробили невеликий розріз, ввели ендоскоп та точно візуалізували проблему. Потім роз’єднали спайки між судинами і нервом, і встановили між ними бар’єр. Після цього мозочкова артерія та трійчастий нерв більше не конфліктували.

У 90% випадків така операція є дієвою. Пані Любов ділиться, що біль у щелепі зник відразу після операції.

Я вперше за довгий час нормально почистила зуби без болю та дискомфорту. Для людей це буденні речі, але для мене це вау! Вже на другий день я виконала свою мрію з’їсти морозиво! І мені нічого не боліло.

За вісім днів після операції жінку виписали. Тепер вона буде надолужувати все те, що пропустила за п’ять років болю.

