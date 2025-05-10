Я мечтала о почке: как с Соломией произошло настоящее Пасхальное чудо

Настоящим пасхальным чудом стало спасение 16-летней Соломии из Ровно, которая долгие годы боролась с тяжелым недугом.

В светлый праздник Воскресение Христово девочке была успешно пересажена донорская почка в Центре трансплантологии Первого медицинского объединения Львова.

Соломия с детства страдает врожденной аномалией развития позвоночника, из-за которой передвигается на инвалидной коляске.

В 2022 году перенесенный Covid-19 вызвал серьезное осложнение — почечную недостаточность V, самой высокой степени.

С тех пор ее жизнь стала неразрывно связана с аппаратом гемодиализа.

Девочка провела долгие месяцы в больничных стенах, мечтая об одном — возможности снова почувствовать жажду и иметь здоровые почки.

Все эти годы я больше всего мечтала о трансплантации, потому что мне очень хотелось пить. Я каждый день засыпала с мыслью, что у меня когда-нибудь будет здоровая почка, — делится Соломия.

До начала полномасштабного вторжения девочка проходила гемодиализ в киевском Охматдете.

Ужасные события 8 июля 2024 года едва не стали трагическими для семьи Соломии. Вражеская ракета попала недалеко от крупнейшей детской больницы страны.

В момент обстрела девочка находилась на процедуре диализа и чудом избежала ранений. Однако героическая врач, которая помогала детям добраться до укрытия, погибла.

После этого семья приняла решение переехать во Львов, в Детскую Больницу Святого Николая.

Единственным шансом на полноценную жизнь для Соломии оставалась трансплантация почки.

Два долгих года девочка находилась в листе ожидания на донорский орган. И пасхальной ночью, с 19 на 20 апреля, произошло невероятное — появился посмертный донор.

Соломия вместе с мамой срочно приехали во львовский Центр трансплантологии.

Донором стала молодая женщина, чья жизнь трагически оборвалась. Несмотря на невыразимую боль утраты, ее родные приняли чрезвычайно важное и благородное решение — подарить шанс на жизнь другим.

Благодаря этому, кроме Соломии, новую печень получил еще один взрослый пациент Первого медицинского объединения Львова, а шестилетнему мальчику в киевском Институте сердца пересадили донорское сердце.

Таким образом, пасхальное чудо стало возможным благодаря неравнодушию и милосердию семьи донора.

Прошло две недели после жизненно важной операции для Соломии. Девочка уже посетила больницу для контрольного осмотра.

Нефролог Детской Больницы Святого Николая Юлия Кислова с радостью поделилась результатами:

— Почка выглядит просто идеально, кровоток хороший, размеры в норме, расширений никаких нет. Мы очень довольны. Лучшие ощущения — это спасти ребенка, который долгое время был на диализе, ведь эти детки становятся как родные.

Эта история является ярким свидетельством того, что даже в самые сложные времена доброта и сострадание способны творить настоящие чудеса, даря новую жизнь тем, кто в этом больше всего нуждается.

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