Я мріяла про нирку: як із Соломією сталося справжнє Великоднє диво

Справжнім великоднім дивом став порятунок 16-річної Соломії з Рівного, яка довгі роки боролася з тяжкою недугою.

У світле свято Воскресіння Христового дівчині було успішно пересаджено донорську нирку у Центрі трансплантології Першого медичного об’єднання Львова.

Соломія з дитинства має вроджену аномалію хребта, що змушує її пересуватися на візку.

У 2022 році перенесений Covid-19 спричинив серйозне ускладнення — ниркову недостатність V, найвищого ступеня.

Відтоді її життя стало нерозривно пов’язане з апаратом гемодіалізу.

Дівчинка провела довгі місяці в лікарняних стінах, мріючи про єдине — можливість знову відчути спрагу та мати здорові нирки.

Усі ці роки я найбільше мріяла про трансплантацію, бо мені дуже хотілося пити. Я кожен день засинала з думкою, що в мене колись буде здорова нирка, — ділиться Соломія.

До початку повномасштабного вторгнення дівчинка проходила гемодіаліз у київському Охматдиті.

Жахливі події 8 липня 2024 року ледь не стали трагічними для родини Соломії. Ворожа ракета влучила неподалік найбільшої дитячої лікарні країни.

У момент обстрілу дівчинка перебувала на процедурі діалізу і дивом уникла поранень. Проте героїчна лікарка, яка допомагала дітям дістатися укриття, загинула.

Після цього родина ухвалила рішення переїхати до Львова, у Дитячу Лікарню Святого Миколая.

Єдиним шансом на повноцінне життя для Соломії залишалася трансплантація нирки.

Два довгі роки дівчинка перебувала у листі очікування на донорський орган. І великодньої ночі, з 19 на 20 квітня, сталося неймовірне — з’явився посмертний донор.

Соломія разом із мамою терміново приїхали до львівського Центру трансплантології.

Донором стала молода жінка, чиє життя трагічно обірвалося. Попри невимовний біль втрати, її рідні прийняли надзвичайно важливе та шляхетне рішення — подарувати шанс на життя іншим.

Завдяки цьому, окрім Соломії, нову печінку отримав ще один дорослий пацієнт Першого медоб’єднання Львова, а шестирічному хлопчику в київському Інституті серця пересадили донорське серце.

Отож, великоднє диво стало можливим завдяки небайдужості та милосердю родини донора.

Минуло два тижні після життєво важливої операції для Соломії. Дівчинка вже відвідала лікарню для контрольного огляду.

Нефрологиня Дитячої Лікарні Святого Миколая Юлія Кислова з радістю поділилася результатами:

— Нирка має просто ідеальний вигляд, кровоплин гарний, розміри в нормі, розширень ніяких немає. Ми дуже задоволені. Найкращі відчуття — це врятувати дитину, яка довгий час була на діалізі, адже ці дітки стають наче як власні.

Ця історія є яскравим свідченням того, що навіть у найскладніші часи доброта та співчуття здатні творити справжні дива, даруючи нове життя тим, хто цього найбільше потребує.

Війна, на жаль, значно омолодила хвороби серця. Раніше ми розповідали тобі про операції з трансплантології в Україні та хто їх проводить — читай у матеріалі.

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