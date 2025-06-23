Женщина с протезом и душой инженера: Елена и ее путь в мире бионических технологий

Сегодня мы заглянем за кулисы мира бионических протезов благодаря разговору с невероятной женщиной Еленой Позняковой, чей личный опыт и профессиональная деятельность тесно переплетены с инновациями компании Esper Bionics.

Ее путь от юриспруденции к инженерии обеспечения качества, собственный опыт использования бионической руки и искренняя преданность делу делают его уникальным собеседником.

Мы поговорим о вызовах разработки высокотехнологичных протезов, их влиянии на жизнь пользователей, а также о важности инклюзии и изменениях общественного отношения к людям с протезами.

Этот материал является частью спецпроекта Вікон под названием Невидимі жінки. В нем ты найдешь истории украинок, чей труд часто остается в тени — шахтёрок, работниц авиапредприятий, машинисток, реабилитологов, ученых. Говорим о героях нашего времени в тылу.

Путь к Esper Bionics: случайность или закономерность?

Наша героиня рассказывает, что её знакомство с Esper Bionics началось с видео на YouTube о пользовательнице Нике.

Впечатление от украинского протеза было настолько сильным, а осознание близости офиса компании стало приятным сюрпризом.

Решение присоединиться к команде было обусловлено не только восхищением технологией, но и желанием быть причастной к созданию чего-то важного.

Однако смена профессионального пути с юриста на инженера стала серьёзным вызовом.

— Я много сомневалась в своих силах, потому что смена профессии всегда связана с неопределённостью. Нужно было адаптироваться к новой роли, а также приобретать технические навыки на практике, — рассказывает Елена.

Самым сложным в начале было расширение знаний в таких дисциплинах, как механика, электроника и программирование. Однако настойчивость и желание учиться помогли преодолеть эти трудности.

Работа с технологиями, меняющими жизнь

Сегодня Елена работает в команде обеспечения качества Esper Bionics, где отвечает за безопасность, надёжность и эффективность бионических протезов.

Её основные задачи включают контроль за процессом разработки, тестирование и валидацию протезов, анализ данных по их эффективности и сотрудничество с другими командами для постоянного совершенствования продукта.

Собственный опыт как ценное преимущество

Особую ценность работе Елены придаёт то, что она сама является пользователем бионического протеза Esper Hand.

Этот опыт даёт ей уникальное понимание проблем и потребностей людей, использующих такие технологии.

— Бионический протез дал мне больше независимости и свободы в выполнении ежедневных задач. То, что раньше требовало значительных усилий или помощи других, сейчас стало привычным и удобным, — делится Елена.

По её мнению, бионический протез принципиально отличается от обычного механического: лёгкостью в управлении и адаптивностью.

— Он работает благодаря сигналам мышц, что делает управление им более естественным и точным. Кроме того, он имеет разные режимы захвата, что позволяет работать с мелкими предметами, держать чашку с кофе или даже завязывать шнурки, — объясняет девушка.

Технологии за протезом

По словам Елены, в основе работы бионического протеза Esper Hand лежат электромиографические (ЭМГ) датчики, которые считывают электрические сигналы от мышц.

Программное обеспечение анализирует эти сигналы и передаёт команды на двигатели.

— Для анализа сигналов мышц используются алгоритмы машинного обучения и распознавания паттернов мышечной активности. Это помогает тренировать искусственный интеллект и облегчает управление, — объясняет она.

Важную роль играет мобильное приложение, которое позволяет настраивать различные параметры протеза:

чувствительность датчиков;

скорость движения;

силу захвата.

Кроме того, через приложение можно обновлять программное обеспечение протеза, которое постоянно совершенствуется командой разработчиков.

Женщины в технологической сфере

Говоря о роли женщин в технологических отраслях, Елена отмечает, что их присутствие в этих сферах растёт, но всё ещё существуют определённые вызовы.

— Женщины в технических и инженерных сферах могут сталкиваться с определёнными вызовами, которые отличаются от тех, что есть у мужчин. Иногда это может быть давление из-за стереотипов, что женщины менее технически подкованы или менее способны справляться с тяжёлыми техническими задачами, — рассказывает она.

Однако её опыт в компании Esper Bionics является позитивным:

Мне посчастливилось работать в коллективе, где важны только твои знания, а не пол. Лучший способ преодолевать предубеждения — это показывать свою компетентность через реальные результаты.

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Инновации и признание

В 2022 году бионический протез Esper Hand вошёл в список лучших изобретений по версии TIME, что стало важным признанием для украинской компании.

— Это было огромное достижение для команды! Мне кажется, это подкрепило веру в то, что наша работа имеет значение. Признание на таком уровне стало мотивирующим фактором для всей команды и подтолкнуло нас к дальнейшему развитию и совершенствованию протезов, — вспоминает Елена, которая на тот момент была ещё пользователем, а не сотрудницей компании.

Продукт постоянно совершенствуется, во многом благодаря отзывам пользователей.

Среди улучшений, которые были внедрены на основе обратной связи — зарядка Type-C, короткий соединитель запястья для низких ампутаций, усовершенствование системы управления и дополнительные функции в мобильном приложении.

Помощь пострадавшим от войны

Сегодня Esper Bionics также реализует инициативу Esper for Ukraine, направленную на предоставление бесплатных бионических протезов украинцам, которые потеряли конечности в результате войны.

Проект включает предоставление бионических протезов, обучение протезистов и сотрудничество с организациями и специалистами для улучшения доступа к современным протезам, — рассказывает Елена.

По её словам, количество обращений за бионическими протезами составляет несколько сотен.

Доступность таких высокотехнологичных решений остаётся вызовом, поскольку государственная компенсация для гражданских лиц обычно не покрывает полную стоимость бионических протезов.

Личные цели и мечты

Елена стремится, чтобы бионические технологии стали более доступными и интегрированными в повседневную жизнь.

Моя цель — помочь создавать такие решения, которые не только восстанавливают функциональность, но и расширяют возможности человека, — делится она.

Среди профессиональных достижений, которыми она больше всего гордится, — возможность работать тестировщиком на механических проектах.

Это своего рода признание, что моей компетенции и знаний достаточно и для этого. Это для меня было огромным шагом, — отмечает Елена.

Советы начинающим

У Елены есть несколько советов для тех, кто только начинает свой путь с бионическими протезами.

— В первую очередь, стоит понять, что бионический протез — это инструмент, который помогает улучшить качество жизни, но он не является мгновенной “заменой” руки. Важно реально оценить свои потребности: какие функции будут полезны именно вам, как вы планируете использовать протез в повседневной жизни, — советует она.

Не менее важна психологическая подготовка.

— Протез — это не просто устройство, а часть вашей жизни, и адаптация может занять время. Сначала могут возникать трудности с управлением, но главное — дать себе время и не бояться практиковаться, — подчёркивает Елена.

Изменяя восприятие

По словам Елены, использование бионического протеза влияет не только на физические возможности, но и на психологическое самоощущение человека.

Это также повлияло на уверенность в себе — я чувствую себя более открытой в общении, ведь современные протезы вызывают интерес и восхищение, а не жалость, — делится она.

Что касается реакции окружающих, Елена отмечает, что в большинстве случаев она позитивная — люди проявляют любопытство и восхищение.

Если раньше протезы ассоциировались с потерей, то сейчас – с технологиями и новыми возможностями, — говорит она.

Однако Елена стремится, чтобы общество изменило своё отношение к людям с протезами.

Хотелось бы, чтобы люди перестали воспринимать протезы как нечто исключительное или удивительное. Да, это технология, которая помогает, но главное — это сами люди, которые их используют, — подчёркивает она.

Будущее технологий в Украине

Елена убеждена, что будущее бионических технологий в Украине имеет большой потенциал.

— Бионические технологии развиваются очень быстро, и Украина уже сейчас имеет сильные стартапы и инженеров в этой сфере. Думаю, что в будущем протезы станут ещё доступнее, более интегрировано с нервной системой, и, возможно, даже функциональнее человеческих конечностей, — рассуждает она.

Для улучшения инклюзии и доступности бионических технологий, по мнению Елены, нужно больше программ поддержки и образовательных инициатив.

Очень важны образовательные инициативы, которые помогут обществу лучше понимать, что такое бионические протезы и восприятие людей с ампутациями, — считает она.

История Елены — это не только рассказ о карьерном пути, но и о том, как технологии могут менять жизнь, а люди — менять технологии.

Её профессиональный и личный опыт подтверждает, что в современном мире нет непреодолимых барьеров, когда есть отвага и желание помогать другим.

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