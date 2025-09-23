Было три тела, стало пять: репортаж из-под морга Днепра

Один из моргов Днепра слышно по характерному запаху. Алексей делится, что это еще “цветочки” по сравнению с тем, какой запах в окопах на войне. Алексею 50 лет, мужчина увозит тела погибших домой. Внутри машины морозильная камера. Hromadske делится репортажем с места и историей мужчины.

Проще сменить номер, чем удалять погибших побратимов

Мужчина ждет, пока его коллеги закончат оформление всех документов. Сегодня привезли останки четырех бойцов. Алексей из Фастова, Киевской области. Делится, что воюет с первого дня полномасштабной войны.

Там, где я работал, — бронь. Можно было не уходить, а мы пошли с братом, и еще 16 мужчин с нашей работы. Начальник говорил “по дури”. А мы понимали — если не мы, то кто? Я начинал на миномете, потом как водитель возил раненых в медпункты.

Недавно мужчину попросили подменить водителя миссии На щиті. Но продолжает, хоть и хочет при первой же возможности бросить это дело. Говорит, страшнее везти раненых, чем мертвых.

Особенно когда тот кричит от боли и просит уколоть что-нибудь. У него нет ноги, он истекает кровью, а дорога такая, что растрясет и мертвого. Ему уже укололи, что можно, а он просит еще.

Алексей делится, что за последние 3,5 года уже дважды менял номер телефона. Ведь в Signal ему время от времени приходят уведомления от друзей, давно погибших на войне.

Проще завести новый номер, новый Telagram, Instagram и Messenger, чем их удалять. Их много. Очень много.

В тот день Алексей должен был ехать в Белую Церковь и Чернигов. Он не знает имена тех, чьи тела увозит, когда погибли герои и сколько их держат в рефрижераторах. Специально не заглядывает в эти документы. Не ходит на похороны.

Иногда ему приходится видеть родственников погибших. Они в слезах ищут тела самых родных. Чем им помочь — мужчина не знает.

Однажды женщина прибежала к холодильникам. Где-то узнала, что тела будут забирать. Бросалась ко всем, спрашивала, где ее сын. Плакала. Что ей скажешь? Там полно мертвых и все под номерами.

Довезти павших — большая задача. Часто дороги заминированы, их приходится нащупывать. В городах стало проще, гражданские часто пропускают такие миссии и становятся на колени.

Ситуация постоянно меняется. Из Харькова ехали, было три тела, сейчас уже пять. В целом же в Украине очень серьезно относятся к таким вещам, как захоронение героев, к возвращению их домой. Иногда иностранцы шокированы нами.

Из морга выдают тела на похороны. 56-летний Александр Лиско пришел забрать брата. Его Олег более 10 лет защищал страну, а умер дома, потому что сердце не выдержало этих страданий. Хоть Александр и имеет право на увольнение со службы, продолжит свое дело, потому что его некому заменить.

Далее за телом приходит еще один военный, молодой, и тоже за своим родным братом.

Мы с братом воевали с первого дня вторжения. Одни из первых добровольцев. Вместе нас ранили 21 октября прошлого года, вместе вернулись снова на службу. А погиб в конце августа глупо: попал в ДТП под Краматорском.

Работник морга просит помощи с гробом.

