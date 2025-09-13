Где боль становится силой: уникальный лагерь для детей, чьи родные скрылись на войне

В тишине горного леса, вдали от фронтовых обстрелов, десятки детей делятся историями, которые могут разбить сердце.

Они — участники уникального летнего лагеря, организованного для тех, чьи родные пропали без вести во время войны. Это не просто каникулы, а коллективная терапия для душ, которые живут в невыносимой неизвестности.

По официальным данным, более 70 тысяч украинцев считаются пропавшими без вести. История каждого ребёнка здесь является свидетельством невыразимой боли, которая остаётся после того, как исчезает надежда.

Неопределённость как травма

15-летний Дима рассказывает о своём отце, который ушёл на фронт в первые дни полномасштабного вторжения.

Он вспоминает последний разговор: отец сказал: “Я сделаю всё, чтобы ты мог жить нормальной жизнью”.

Последнее известие от отца пришло в виде видео, где он пил чай в лесу, с обещанием позвонить завтра. Но звонка не было.

Дима, который до последнего надеялся, что папа в плену, столкнулся с тем, что российские военные давали противоречивые сведения о его судьбе. Эта неопределённость является одной из самых тяжёлых травм для детей.

— Они живут будто в замороженном состоянии. Не могут планировать будущее, потому что не знают, что оно принесёт, — объясняет главный психолог Gen.Ukrainian Вануи Мартиросян.

Она отмечает, что дети избегают слёз, так как “боятся, что если заплачут — будут плакать вечно”.

Исцеление через общение и творчество

В лагере детям помогают проживать их боль. Ежедневно проводятся сессии групповой терапии. Психолог Елена показывает детям цветовую шкалу эмоций, которая помогает им выразить свои чувства.

Они рисуют, и многие работы изображают счастливые семьи и домашних животных. Семилетний Захар назвал свою картину Папа возвращается домой, изобразив человечков в цветах украинского флага.

16-летняя Настя из Харькова, чей папа пропал год назад, признаётся, что помнит только хорошие моменты. Она хранит воспоминания о его доброте и общей любви к сладкому.

Надеюсь, мы ещё создадим новые воспоминания вместе, — говорит она.

Масштабы трагедии

Основательница Gen.Ukrainian Оксана Лебедева подчёркивает, что лагерь показывает детям, что они не одиноки в своём горе.

Групповая терапия — самое главное, потому что так дети понимают, что не одни со своей болью, — говорит она.

Она признаёт, что масштаб проблемы огромен, ведь миллионы украинских детей травмированы войной. Эта гуманитарная катастрофа требует постоянного внимания и поддержки.

В лагере дети могут почувствовать безопасность, наконец-то хорошо выспаться без громких звуков воздушной тревоги и просто весело провести время, ведь, как говорит Вануи, для исцеления важно двигаться.

Но когда приходит время прощаться, слёзы снова появляются. Это слёзы боли, но также и слёзы благодарности за шанс почувствовать себя понятым и частью большой семьи, объединённой общей трагедией и надеждой.

