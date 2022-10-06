Рассказы

ВСУ уничтожают и врага, и гендерные стереотипы! История военной ВМС о ее службе на корабле

Виктория Мельник, редактор сайта 06 октября 2022, 13:00
ВМСУ Анастасія
Фото: Армия.Inform

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