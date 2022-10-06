ВСУ уничтожают и врага, и гендерные стереотипы! История военной ВМС о ее службе на корабле

Женщина на корабле к беде — это предубеждение. Современные Вооруженные и Военно-морские силы Украины одолевают не только врага, но и стереотипы, — так в своем Facebook написал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. И с ним не поспоришь: потому что ряды ВСУ меняют общество собственным примером.

История Анастасии очаровывает: она и сама признает, что за время ее пребывания на корабле еще ни одной беды на их борту не произошло.

Она поступила в колледж военно-морских сил Украины в 2019 году. А уже в 2022 году полномасштабная война с Россией перебросила ее на передовую, где она является старшиной команды связи. Свою работу она считает домом, а экипаж — семьей.

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Нигде люди не работают так слаженно, как на корабле. Потому что мы здесь живем, и мы здесь стали одной семьей.

О своей специфике работы говорит: сначала боялась звания старшины, потому что двое из трех ее подчиненных — мужчины старше ее на 20 лет. Но на самом деле все вышло наоборот, и девушка признает: мужчины уважают ее и воспринимают как старшую по званию.

Война для военно-морских сил Украины

Свой первый день войны она встретила на охране и обороне военного городка.

— Я была курсанткой третьего курса. Я узнала, что мои знакомые по рации докладывали о взрывах. Нам всем выдали оружие и с того дня мы не спали двое суток — просто не могли сомкнуть глаз.

Нас к этому готовили даже во время учебы и физически, и морально. Все делалось для того, чтобы мы пришли в армию специалистами.

Военнослужащая признается: до сих пор не может читать новости о Буче, Харьковской области или Еленовке. Она не понимает мотивации и идеи россиян, идущих воевать с Украиной.

— Это плохие люди, и мне их совсем не жаль.

А об украинцах Анастасия говорит: народ, доказавший всему миру свою ценность и значимость. Она верит, что войска Украины выстоят и совсем скоро нас ждет победа.

Вместе с Украиной сейчас весь мир — мы ценим поддержку каждого нашего партнера. Сегодня, 5 октября, Совет Европы принял восьмой пакет санкций против РФ и ее политических деятелей. Детальнее о новых запретах для России читай в нашем материале.

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