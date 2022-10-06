Розповіді

ЗСУ долають і ворога, і ґендерні стереотипи! Історія військової ВМС про її службу на кораблі

Вікторія Мельник, редакторка сайту 06 Жовтня 2022, 13:00
ВМСУ Анастасія
Фото: Армія.Inform

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