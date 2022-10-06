ЗСУ долають і ворога, і ґендерні стереотипи! Історія військової ВМС про її службу на кораблі

Жінка на кораблі до біди — це упередження. Сучасні Збройні та Військово-морські сили України долають не тільки ворога, а й стереотипи, — так у своєму Facebook написав Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. І з ним не посперечаєшся: бо лави ЗСУ змінюють суспільство власним прикладом.

Історія Анастасії зачаровує: вона й сама визнає, що за час її перебування на кораблі ще жодної біди на їхньому борту не сталося.

Вона вступила до коледжу військово-морських сил України у 2019 році. А уже у 2022 повномасштабна війна з Росією перекинула її на передову, де вона є старшиною команди зв’язку. Свою роботу вона вважає домом, а екіпаж — сім’єю.

Зараз також дивляться

Ніде люди не працюють так злагоджено, як на кораблі. Бо ми тут живемо, і ми тут стали однією сім’єю.

Про специфіку своєї роботи каже: спочатку боялася звання старшини, бо двоє із трьох її підлеглих — старші за неї на 20 років чоловіки. Та насправді, все вийшло навпаки, і дівчина визнає: чоловіки поважають її та сприймають за старшу за званням.

Війна для військово-морських сил України

Свій перший день війни дівчина зустріла на охороні та обороні військового містечка.

— Я була курсанткою третього курсу. Дізналася, що мої знайомі по рації доповіли про вибухи. Нам всім видали зброю, і від того дня ми не спали дві доби — просто не могли стулити очей.

Нас до цього готували навіть під час навчання — і фізично, і морально. Все робилося для того, аби ми прийшли до війська фахівцями.

Військовослужбовиця зізнається: й досі не може читати новини про Бучу, Харківщину чи Оленівку. Вона не розуміє мотивації та ідеї росіян, які йдуть воювати до України.

— Це погані люди, і мені їх зовсім не шкода.

Натомість про українців Анастасія каже: народ, що довів усьому світові свою вартісність та значущість. Вона вірить, що війська України вистоять, і зовсім скоро на наш народ чекатиме перемога.

Разом з Україною зараз весь світ — ми цінуємо підтримку кожного нашого партнера. Сьогодні, 5 жовтня, Рада Європи ухвалила восьмий пакет санкцій проти РФ та її політичних діячів. Детальніше про нові заборони для Росії читай у нашому матеріалі.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!