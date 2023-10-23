Пушистик получил свои крылья. Бобби, самый старый пес в мире, умер в возрасте 31 года

Обновлено 23.10.2023. 21 октября стало известно, что умер самый старый пес в мире. Пушистому был 31 год и 165 дней. Долгожитель Бобби весной 2023 года был занесен в Книгу рекордов Гиннеса, ведь он стал старейшим песиком в истории.

Самый старый пес в мире умер в возрасте 31 года

Бобби умер 21 октября в доме, где жил вместе с семьей, которая о нем заботилась — в селе Конкейрос, что в Португалии. Ветеринарный врач Карен Беккер написала о печальном известии в Facebook:

Прошлой ночью этот милый мальчик получил свои крылья. Несмотря на то, что он пережил всех собак в истории, его 11478 дней на земле никогда не будет достаточно для тех, кто его любил. Боже, Бобби… ты научил мир всему, чему должен был.

Что известно о самой старой собаке в мире — Бобби

Книга рекордов Гиннеса объявила о новой собаке-долгожителе. Им стал 31-летний Бобби. Он жил в Португалии, родился 11 мая 1992 года. Поэтому в мае 2023 он отпраздновал 31-й день рождения. Каким был самый старый пес в мире?

Сейчас также смотрят

В честь собачьего праздника семья, в которой жил Бобби, устроила вечеринку в доме в Конкейросе на юге Португалии. Книга рекордов Гиннеса рассказала о собаке:

На самом деле Бобби — не просто самый старый из ныне живущих собак, он самый старый из всех собак в истории, — говорят в организации.

Боби был чистокровной собакой породы Рафейро ду Алентежу. Ее разводят в Португалии для охраны скота, средняя продолжительность жизни такой породы — 12-14 лет. Но Бобби удалось невероятное, он прожил более чем вдвое дольше!

Всю свою жизнь Бобби прожил с семьей Коста в деревне Конкейрос, Португалия. Когда Бобби родился, его владельцу Леонелю было всего восемь лет. У семьи было много собак, ведь отец был охотником.

Бобби удалось выжить, хотя тогда ненужных щенков закапывали в землю. Он стал одной из четырех выживших собак. Его не заметили, когда выносили собак, ведь он спрятался среди дров.

Леонель и его братья решили спрятать пса, ухаживать за ним тайно. А когда родители наконец заметили собаку, он был уже взрослым, поэтому стал частью семьи. Хозяин собаки рассказывает, что спокойная и мирная среда положительно влияет на продолжительность жизни.

Бобби был всегда свободным, никогда не жил на цепи. Он любил гулять по лесам и хозяйственным угодьям. Пес был очень общительным, но в последнее время ему стало тяжело ходить, поэтому он по большей части играл с котами на заднем дворе.

Бобби любил полежать после приема пищи, а в холодные дни отдыхать у костра. Он ел простую “человеческую” еду, без приправ, пил литр воды в день.

Дата рождения и рекорд официально зафиксированы и подтверждены. Хозяин не думал, что если подаст заявку на рекорд, пес его получит. Все собаки семьи были долгожителями, рассказал Леонель.

Ранее мы рассказывали, как пес Блэк помогает спасать людей в Донецкой области.

Фото: Guinness world records

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.