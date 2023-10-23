Пушистик получил свои крылья. Бобби, самый старый пес в мире, умер в возрасте 31 года

Обновлено 23.10.2023. 21 октября стало известно, что умер самый старый пес в мире. Пушистому был 31 год и 165 дней. Долгожитель Бобби весной 2023 года был занесен в Книгу рекордов Гиннеса, ведь он стал старейшим песиком в истории.
Бобби умер 21 октября в доме, где жил вместе с семьей, которая о нем заботилась — в селе Конкейрос, что в Португалии. Ветеринарный врач Карен Беккер написала о печальном известии в Facebook:
Прошлой ночью этот милый мальчик получил свои крылья. Несмотря на то, что он пережил всех собак в истории, его 11478 дней на земле никогда не будет достаточно для тех, кто его любил. Боже, Бобби… ты научил мир всему, чему должен был.
Прошлой ночью этот милый мальчик получил свои крылья. Несмотря на то, что он пережил всех собак в истории, его 11478 дней на земле никогда не будет достаточно для тех, кто его любил. Боже, Бобби… ты научил мир всему, чему должен был.
Книга рекордов Гиннеса объявила о новой собаке-долгожителе. Им стал 31-летний Бобби. Он жил в Португалии, родился 11 мая 1992 года. Поэтому в мае 2023 он отпраздновал 31-й день рождения. Каким был самый старый пес в мире?
В честь собачьего праздника семья, в которой жил Бобби, устроила вечеринку в доме в Конкейросе на юге Португалии. Книга рекордов Гиннеса рассказала о собаке:
На самом деле Бобби — не просто самый старый из ныне живущих собак, он самый старый из всех собак в истории, — говорят в организации.
На самом деле Бобби — не просто самый старый из ныне живущих собак, он самый старый из всех собак в истории, — говорят в организации.
Боби был чистокровной собакой породы Рафейро ду Алентежу. Ее разводят в Португалии для охраны скота, средняя продолжительность жизни такой породы — 12-14 лет. Но Бобби удалось невероятное, он прожил более чем вдвое дольше!
Всю свою жизнь Бобби прожил с семьей Коста в деревне Конкейрос, Португалия. Когда Бобби родился, его владельцу Леонелю было всего восемь лет. У семьи было много собак, ведь отец был охотником.
Бобби удалось выжить, хотя тогда ненужных щенков закапывали в землю. Он стал одной из четырех выживших собак. Его не заметили, когда выносили собак, ведь он спрятался среди дров.
Фото: Книга рекордов Гиннеса
Леонель и его братья решили спрятать пса, ухаживать за ним тайно. А когда родители наконец заметили собаку, он был уже взрослым, поэтому стал частью семьи. Хозяин собаки рассказывает, что спокойная и мирная среда положительно влияет на продолжительность жизни.
Бобби был всегда свободным, никогда не жил на цепи. Он любил гулять по лесам и хозяйственным угодьям. Пес был очень общительным, но в последнее время ему стало тяжело ходить, поэтому он по большей части играл с котами на заднем дворе.
Бобби любил полежать после приема пищи, а в холодные дни отдыхать у костра. Он ел простую “человеческую” еду, без приправ, пил литр воды в день.
Дата рождения и рекорд официально зафиксированы и подтверждены. Хозяин не думал, что если подаст заявку на рекорд, пес его получит. Все собаки семьи были долгожителями, рассказал Леонель.
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Фото: Guinness world records
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