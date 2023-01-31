Черный ангел-хранитель: как пес Блэк помогает спасать людей в Донецкой области

У Белых Ангелов появился свой ангел-хранитель — пес Блэк. После деоккупации региона пес каждое утро приходил в отдел полиции в Лимане. Однажды запрыгнул в автомобиль экипажа и с тех пор работает с ними. Как животные помогают на фронте — в материале.

Пес Блэк — ангел-хранитель: как животные помогают на фронте

Пес Блэк помогает спасать людей на севере Донецкой области. Ему три года, он домашний пес породы кокер-спаниель. Блэк считает своим долгом быть рядом с правоохранителями. Они называют его ангелом-хранителем.

Сам приходит, садится в машину. Он очень хороший пес. Наш талисман, — говорят правоохранители.

Когда россияне разрушили отделение полиции ракетой, Блэк сразу помчался на место и проверял, все ли живы. Увидев невредимой Валерию Черникову, одну из “ангелов”, не отходил от нее весь день. А когда полицейские сменили дислокацию, пес нашел их и там.

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Каждый раз пес прибегает точно во время отправки. Если полицейских еще нет — ждет, а после выполненной миссии идет домой. Блэк сопровождает Белых Ангелов на всех спасательных операциях, эвакуирует людей и помогает развозить гуманитарную помощь.

У Блэка особая миссия — он работает как психологическая терапия. Дети, которые еще остаются в зоне боевых действий, играют с собакой и на время отвлекаются от ужаса, происходящего вокруг. Людям, отправляющимся в эвакуацию, пес помогает пережить боль разлуки с родным домом.

Блэк подбадривает детей и взрослых, вдохновляет правоохранителей, даже когда уже нет сил.

Он часто ездит с нами, дети его очень любят, и он их мини-ангел, только черный, — рассказывает полицейская экипажа Белый Ангел Валерия Черникова.

Белые Ангелы привозят гуманитарную помощь в населенные пункты, куда больше никто не едет. Самые горячие точки на севере Донецкой области — поселки Заречное и Торское. От них до линии фронта менее 10 км.

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