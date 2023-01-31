Чорний янгол-охоронець: як пес Блек допомагає рятувати людей на Донеччині

У Білих Янголів з’явився свій янгол-охоронець — пес Блек. Після деокупації регіону пес кожного ранку приходив до відділу поліції в Лимані. Одного дня застрибнув в автомобіль екіпажу і з того часу працює з ними. Як тварини допомагають на фронті — у матеріалі.

Пес Блек — янгол-охоронець: як тварини допомагають на фронті

Пес Блек допомагає рятувати людей на півночі Донеччини. Йому три роки, він домашній пес породи кокер-спаніель. Блек вважає своїм обов’язком бути поруч із правоохоронцями. Вони називають його янголом-охоронцем.

Сам приходить, сідає в машину. Він дуже добрий пес. Наш талісман, — кажуть правоохоронці.

Коли росіяни зруйнували відділ поліції ракетою, Блек одразу помчав на місце й перевіряв, чи всі живі. Побачивши неушкодженою Валерію Чернікову, одну з “янголів”, не відходив від неї весь день. А коли поліцейські змінили дислокацію, пес знайшов їх і там.

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Щоразу пес прибігає точно в час відправлення. Якщо поліцейських ще немає — чекає, а після виконаної місії йде додому. Блек супроводжує Білих Янголів на всіх рятувальних операціях, евакуює людей та допомагає розвозити гуманітарну допомогу.

У Блека особлива місія — він працює як психологічна терапія. Діти, які ще залишаються в зоні бойових дій, граються з собакою і на якийсь час відволікаються від того жаху, який відбувається навколо. Людям, що вирушають в евакуацію, пес допомагає пережити біль розлуки з рідним домом.

Блек підбадьорює дітей та дорослих, надихає правоохоронців, навіть коли вже немає сил.

Він часто їздить з нами, діти його дуже люблять, і він їхній міні-янгол, тільки чорний, — розповідає поліцейська екіпажу Білий Янгол Валерія Чернікова.

Білі Янголи привозять гуманітарну допомогу в населені пункти, куди ніхто більше не їде. Найбільш гарячі точки на півночі Донеччини — селища Зарічне й Торське. Від них до лінії фронту менше ніж 10 км.

Раніше ми розповідали, як харківський притулок опікується тваринами під обстрілами.

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