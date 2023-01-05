Ми працюємо на межі можливостей — як харківський притулок опікується тваринами під обстрілами

60% собак і 90% котів, які зараз перебувають у харківському притулку для тварин, зробила безхатченками саме війна.

Їхніх господарів вбили російські ракети. Бувало, що тварин просто забували в паніці, коли тікали від обстрілів. У притулок часто привозять тварин військові — вони знаходять їх худими й пораненими на вулиці або на подвір’ях, прикутими на ланцюжки.

Зараз у притулку півтисячі собак і котів. Частину тварин евакуювали під час інтенсивних обстрілів, та притулок швидко заповнився новими чотирилапими. Тому нині вільних вольєрів немає.

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Завдяки соцмережам власники часто знаходять своїх чотирилапих, яких від стресу та в паніці забували або ж не мали змоги взяти з собою, коли тікали від війни. Якщо щастить, то знову забирають своїх хвостатих додому.

Центру постійно потрібні корм для тварин і медикаменти. Люди часто відгукуються. Нещодавно, приміром, принесли багато старих килимів, щоб утеплювати собачі будки.

Нам допомагають харків’яни, нам допомагають з інших міст України, Польщі, США. Ця допомога життєво необхідна притулку.

Ми працюємо на межі наших можливостей, — каже представниця притулку Ольга Голубєва.

Під час війни потерпають не лише люди, але й брати наші менші. Дивись, як волонтери рятують покинутих тварин в Україні.

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